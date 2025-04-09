Алкогольний контроль: чоловіку заборонили відвідувати усі паби країни, що він накоїв

38-річному мешканцю Ноттінгема заборонили відвідувати усі паби Великої Британії та зобов'язали носити мітку алкогольного контролю протягом чотирьох місяців після сутички в одному із закладів.

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Про це пише Nottingham Post.

Пол Ормонд був засуджений до двох років позбавлення волі умовно, а також до дворічної заборони на відвідування пабів по всій країні, носіння мітки контролю алкоголю протягом 120 днів і штрафу в розмірі 9 584 доларів.

Чоловік зізнався, що напав на іншого відвідувача в пабі близько 22:40 після сварки, в результаті якої жертва отримала декілька переломів обличчя. В суді Ормонд визнав себе винним.

Чоловік також повинен буде відпрацювати 120 годин неоплачуваної роботи, а його "піт" контролюватиметься міткою, щоб переконатися, що він не напивається під час своєї заборони.

Журналісти відзначили, що Ормонду пощастило уникнути тюремного ув’язнення, враховуючи, що попередні правопорушення також містять напад на офіцера і навмисне поранення.

Його жертва виступила в суді з емоційною заявою, розповівши про те, як напад позбавив його впевненості в собі, а також зруйнував його плани переїхати за кордон.

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