Пивна галузь Британії очікує "катастрофи" через високі податки і введені мита Трампа, —ЗМІ

Пивовари Туманного Альбіону вважають, що ряд серйозних податкових недоліків, дефіцит хмільного напою та впроваджені нові тарифи президентом США Дональдом Трампом на їх продукцію матимуть "катастрофічні наслідки".

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Про це повідомляє видання Daily Express.

Представник "тіньового уряду" Британії Мел Страйд вважає, що пивоварів Британії очікують дуже непрості часи, а ситуація в цій галузі може стати катастрофічною, якщо не буде вжито низки важливих кроків.

Серед головних проблем політик відзначає високі податкові ставки на працівників, мита на експорт та імпорт різних сортів пива, а також відсутність цільової програми підтримки галузі. У випадку якщо уряд Стармера не піде на зміни, то галузь очікує "катастрофа".

"Паби, ресторани та сектори з невисокою зарплатою стикаються зі скороченням робочих місць, вищими витратами та зниженням доходаів – вони вже змушені були підняти витрати аж на 140%", — каже пан Страйд.

Його думку підтримує представниця британська асоціація пива та пабів (BBPA) Емма МакКларкін. Вона каже, що пивоварна галузь зазнає "значної шкоди".

"Наразі шість пабів закриваються в середньому на тиждень, а прибутковими наразі є лише кілька закладів, які отримують кілька пенні прибутку з кухня пива. Пивовари наразі змушені збільшувати витрати на свою діяльність, і це завдає значної шкоди галузі. Уряд повинен поступово скоротити ці витрати, а їхнє поетапне впровадження значно змінить ситуацію та додасть впевненості підприємствам у прагненні розблокувати зростання", — вважає пані МакКларкін.

Видання The Guardian повідомляє, що запроваджені мита президентом США на алкогольну галузь Туманного Альбіону може мати "непередбачувані наслідки". Зокрема, високі ціни на шотланські валійські сорти міцних напоїв, а також на всі види хмільного вдарить по кишеням пересічних споживачів.

Ще гірші наслідки очікують пивоварів: через проблеми з постачанням хмелю та високі ціни на алкоголевмісні продукти, вартість сировини та виробництва можуть різко виростити. Як наслідок, високі ціни на продукцію означатимуть зменшення споживання.

Водночас журналісти вказують, що експорт британської алкогольної продукції до США складає понад 45% усіх продуктів алкогольного походження. Запроваджені мита означатимуть те, що збитки і різниця в митах ляже на плечі виробників і споживачів, а програми підтримки не дозволяють покрити ціновий дефіцит.

Раніше стало відомо, що британським пабам загрожує колапс через відсутність популярного напою. Власники закладів побоюються втрати клієнтів, зростанню збитків і можливості закриття.

Згодом повідомлялося, як чоловік відвідав понад 5000 пабів. Чоловік каже. що за день може відвідувати близько 20 закладів, а його мета полягає в тому, щоби відвідати кожен паб у Великій Британії.