Хлопець за три роки відвідав понад 5000 пабів: навіщо він це робить

Інколи за день чоловік відвідує близько 20 закладів. Він хоче відвідати кожен паб у Великій Британії.

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38-річний Дейл Харві відвідав понад 5 000 пабів у Великій Британії за останні три роки і продовжує свою місію, "щоб пиво не вичерпувалося". Про це пише Daily Star.

З 16 березня 2022 року Дейл Харві з Ноттінгема відвідав понад 5 020 пабів, подорожуючи Великобританією від Единбурга до Пензанса.

Нещодавно він відвідав 20 пабів за один день. Його мета полягає в тому, щоб підвищити обізнаність людей про стрімкий занепад пабів.

"Я був у багатьох пабах на межі закриття. Я керував пабами більше 20 років, я припинив це робити під час Covid. І якщо я отримую повідомлення від орендодавців про те, що вони в біді, я роблю все, що можу", — розповів Дейл.

Він записує нотатки про кожен паб, який відвідав. Більшу частину тижня Дейл проводить поза домом.

Хлопець поділився, що йому подобається відвідувати "різноманітні" паби, включаючи "старі, крафтові пивні та спортивні бари".

Дейл Фото: Nottingham Post

Тепер Дейл перетворив свою місію відвідати кожен паб у Великобританії на роботу на повний робочий день, яку він не закінчує до 11 вечора.

"Люди не бачать негламурної сторони того, що я сиджу в готельному номері, редагую і роблю нотатки до 3-ї години ночі. Потім я повинен прокидатися о 10 ранку і їхати в наступне місце", — поскаржився Дейл.

Хлопець виявив, що Ліверпуль є "найкращим" за кількістю пабів, і йому вдалося відвідати 65 закладів за час свого перебування в місті. Дейл також вважає, що першокласні паби є в Ньюкаслі та селі Ешбі-де-ла-Зуш, що в графстві Лестершир.

Найдешевший паб, який Дейлу вдалося відвідати, коштував 1,75 долара у Wetherspoons, але за крафтове пиво в Лондоні він виклав 20 доларів.

Дейл не тільки насолоджується своїм часом, випиваючи пінту і допомагаючи підвищити обізнаність про паби у Великобританії, що знаходяться в скрутному становищі, але він також познайомився з багатьма "хорошими" людьми.

Нагадаємо, у січні у засніженому пабі Великої Британії були заблоковані майже 30 осіб.

Фокус також писав про паб, де відвідувачі роками не можуть замовити місце.