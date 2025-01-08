"Пива вистачить на 2 тижні": у засніженому пабі заблоковані майже 30 осіб (відео, фото)

Персонал допоміг гостю з Австралії зліпити свого першого сніговика. Раніше у цьому закладі вже "застрягали" приблизно 60 осіб, але сумувати там не доводиться.

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У британському пабі-готелі застрягли десятки відвідувачів через негоду. Однак замість суму й розчарування вони ліплять сніговиків і грають в карти. Про це 6 січня повідомили на сторінці The Tan Hill Inn в Instagram.

У пабі повідомили, що триває вже другий день "Snow-In", і менеджерка Ніколь Хейз навчила гостя з Австралії Пола Райта ліпити сніговиків. Пресслужба прикріпила фото з першим творінням туриста.

Пол разом з дружиною Наомі та сином Декланом вперше приїхали у Велику Британію та потрапили в сніжну бурю. Однак це не завадило сім’ї отримати максимальне задоволення від своєї пригоди.

"Окрім того, що я зліпив свого першого сніговика, мені дуже сподобалися величезні йоркширські пудинги та бітер Tan Hill. Персонал був чудовим. Вони так старанно працюють. Ми запропонували помити посуд, але вони не дозволили", — поділився австралієць.

Загалом у пабі-готелі окрім персоналу перебувають 23 гостей. Усі вони — у безпеці, але заклад зачинений через попередження про негоду. Поки ситуація не зміниться, його відвідувачі залишаються всередині, а нових гостей не приймають.

На оприлюднених на сторінці фото зрозуміло, що сніжна пастка виявилась для туристів зовсім не такою неприємною, як це звучить. Їм доступні бар з пивом, гаряча їжа та розваги, зокрема ліпка сніговика надворі й гра у карти.

На відео з місця подій видно, що машини й дорога вкриті снігом, а видимість — дуже низька.

"Ну що ж, це сніг!", — підписали кадри у пабі-готелі.

Також на сторінці показали, як гості з Австралії Пол і Наомі "насолоджувалися снігом" з пивом біля каміна.

У виданні Vienna уточнили, що The Tan Hill Inn — "найвищий паб Британії", розташований на 528-метровій горі в Північному Йоркширі. Всередині закладу заблоковані майже 30 осіб — 23 гостей та шестеро працівників.

Однак пива і їжі не бракує, а атмосфера — хороша.

"Зараз команда регулярно публікує оновлення в соцмережах: настрій гарний, люди танцюють, грають в карти, ліплять сніговиків і п’ють пиво. Згідно з повідомленнями, запасів їжі вистачить на кілька тижнів — пива вистачить лише на два тижні", — передали у ЗМІ.

Цікаво, що таке стається з пабом-готелем вже не вперше. Раніше заклад був змушений зачинитись у листопаді 2021 року, і причиною теж була сніжна буря. Однак тоді заблокованими опинились більше людей — приблизно 60 гостей. Негода накрила місцину після виступу кавер-гурту Oasis і панувала кілька днів.

Так паб-готель засипало снігом у 2021 році Фото: The Tan Hill Inn Так паб-готель засипало снігом у 2021 році Фото: The Tan Hill Inn

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