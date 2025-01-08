ChatGPT допоміг підірвати Cybertruck біля готелю Трампа в Лас-Вегасі, — поліція (відео)

ШІ надав загиблому військовому Метью Лівельсбергер інформацію про вибухівку та вогнепальну зброю, правоохоронці отримали ці запити.

Related video

Підозрюваний Метью Лівельсбергер використовував популярний чат-бот ChatGPT для підготовки вибуху Tesla Cybertruck біля готелю Trump International у Лас-Вегасі 1 січня. Про це на пресконференції заявив шериф Кевін Макмахілл із поліцейського управління Лас-Вегаса, передає міжнародне інформаційне агентство Reuters.

За його словами, у правоохоронців є "чіткі докази", що ймовірний зловмисник використовував штучний інтелект ChatGPT. З його допомогою підозрюваний спробував розрахувати, скільки вибухівки необхідно закласти в Cybertruck для досягнення бажаного результату.

"Це перший відомий мені інцидент на території США, коли ChatGPT використовується для допомоги людині в складанні конкретного пристрою", — додав МакМахілл.

Компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, у коментарі заявила, що їхній чат-бот у відповідь на запит навів лише інформацію, що є в Інтернеті у відкритому доступі, до того ж попереджав користувача про шкідливі або незаконні дії. Їхні моделі нібито розроблені таким чином, щоб відсіювати інструкції, здатні нашкодити.

Як передає видання The Verge, поліція також оприлюднила кілька слайдів із запитами, які підозрюваний ставив ChatGPT за кілька днів до вибуху. Він запитував про вибухові речовини, зокрема про таннерит, динаміт, феєрверки, як їх підірвати за допомогою пострілу, характеристики вогнепальної зброї, де все це можна легально купити.

Поліція оприлюднила запити підозрюваного до ChatGPT Фото: Bridenstine

Журналісти поставили подібні запитання ChatGPT і виявили, що він на них досі відповідає. З іншого боку, таку саму інформацію можна легко знайти іншими методами. Той факт, що підозрюваний використовував генеративний ШІ, а поліцейські змогли відстежити його запити, породжує багато побоювань щодо безпеки та конфіденційності.

У поліції підтвердили, що американський військовий Метью Лівельсбергер зберіг на своєму телефоні "можливий маніфест", а також електронний лист подкастеру та інші послання. Правоохоронці також показали відео, як чоловік заправляв паливом Cybertruck, перед тим, як їхати в готель.

Минулого тижня слідство встановило особу людини, знайденої мертвою всередині Cybertruck, як Метью Лівельсбергера, 37 років, чинного солдата армії з Колорадо-Спрінгс, і заявили, що він діяв наодинці. ФБР вважає подію можливим випадком самогубства. За даними відомства, підозрюваний не відчував ворожості до обраного президента США Дональда Трампа і, ймовірно, страждав на посттравматичний стресовий розлад.

Прес-конференція поліції Лас-Вегаса

Як писали раніше, 1 січня орендований Cybertruck вибухнув на парковці перед готелем Дональда Трампа в Лас-Вегасі, унаслідок чого водій загинув, а семеро перехожих дістали травми. У кузові автомобіля знайшли залишки феєрверків, каністр із бензином і паливом для кемпінгу.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск допоміг розслідуванню, знявши блокування з дверей вантажівки. Компанія також надала поліцейським відеозапис підозрюваного на зарядних станціях по всьому маршруту з Колорадо до Лас-Вегаса.

Повідомлялося, що поліція розглядала вибух Cybertruck у Лас-Вегасі як теракт, пов'язуючи його зі схожим нападом у Новому Орлеані, але нічого не виявила. Єдине, в обох випадках вантажівки були орендовані через додаток Turo.