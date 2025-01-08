ИИ предоставил погибшему военному Мэтью Ливельсбергер информацию о взрывчатке и огнестрельном оружии, правоохранители получили эти запросы.

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Подозреваемый Мэтью Ливельсбергер использовал популярный чат-бот ChatGPT для подготовки взрыва Tesla Cybertruck возле отеля Trump International в Лас-Вегасе 1 января. Об этом на пресс-конференции заявил шериф Кевин Макмахилл из полицейского управления Лас-Вегаса, передает международное информационное агентство Reuters.

По его словам, у правоохранителей есть "четкие доказательства", что предполагаемый злоумышленник использовал искусственный интеллект ChatGPT. С его помощью подозреваемый попытался рассчитать, сколько взрывчатки необходимо заложить в Cybertruck для достижения желаемого результата.

"Это первый известный мне инцидент на территории США, когда ChatGPT используется для помощи человеку в сборке конкретного устройства", — добавил МакМахилл.

Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, в комментарии заявила, что их чат-бот в ответ на запрос привел лишь информацию, которая находится в Интернете в открытом доступе, к тому же предупреждал пользователя о вредоносных или незаконных действиях. Их модели якобы разработаны таким образом, чтобы отсеивать инструкции, способные навредить.

Как передает издание The Verge, полиция также обнародовала несколько слайдов с запросами, которые подозреваемый задавал ChatGPT за несколько дней до взрыва. Он спрашивал о взрывчатых веществах, в частности о таннерите, динамите фейерверках, как их взорвать с помощью выстрела, характеристиках огнестрельного оружия, где все это можно легально купить.

Полиция обнародовала запросы подозреваемого к ChatGPT Фото: The Verge

Журналисты задали подобные вопросы ChatGPT и обнаружили, что он на них до сих пор отвечает. С другой стороны, такую же информацию можно легко найти другими методами. Тот факт, что подозреваемый использовал генеративный ИИ, а полицейские смогли отследить его запросы, порождают много опасений о безопасности и конфиденциальности.

В полиции подтвердили, что американский военный Мэтью Ливельсбергер сохранил на своем телефоне "возможный манифест", а также электронное письмо подкастеру и другие послания. Правоохранители также показали видео, как мужчина заправлял топливом Cybertruck, перед тем, как ехать в отель.

На прошлой неделе следствие установило личность человека, найденного мертвым внутри Cybertruck, как Мэтью Ливельсбергера, 37 лет, действующего солдата армии из Колорадо-Спрингс, и заявили, что он действовал в одиночку. ФБР считает произошедшее возможным случаем самоубийства. По данным ведомства, одозреваемый не испытывал враждебности к избранному президенту США Дональду Трампу и, вероятно, страдал посттравматическим стрессовым расстройством.

Пресс-конференция полиции Лас-Вегаса

Как писали ранее, 1 января арендованный Cybertruck взорвался на парковке перед отелем Дональда Трампа в Лас-Вегасе, в результате водитель погиб, а семеро прохожих получили травмы. В кузове автомобиля нашли остатки фейерверков, канистр с бензином и топливом для кемпинга.

Генеральный директор Tesla Илон Маск помог расследованию, сняв блокировку с дверей грузовика. Компания также предоставила полицейским видеозапись подозреваемого на зарядных станциях по всему маршруту из Колорадо в Лас-Вегас.

Собщалось, что полиция рассматривала взрыв Cybertruck в Лас-Вегасе как теракт, связывая его с похожим нападением в Новом Орлеане, но ничего не обнаружила. Единственное, в обоих случаях грузовики были арендованы через приложение Turo.