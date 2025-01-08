"Пива хватит на 2 недели": в заснеженном пабе заблокированы почти 30 человек (видео, фото)

Персонал помог гостю из Австралии слепить своего первого снеговика. Ранее в этом заведении уже "застревали" примерно 60 человек, но скучать там не приходится.

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В британском пабе-отеле застряли десятки посетителей из-за непогоды. Однако вместо печали и разочарования они лепят снеговиков и играют в карты. Об этом 6 января сообщили на странице The Tan Hill Inn в Instagram.

В пабе сообщили, что продолжается уже второй день "Snow-In", и менеджер Николь Хейз научила гостя из Австралии Пола Райта лепить снеговиков. Пресс-служба прикрепила фото с первым творением туриста.

Пол вместе с женой Наоми и сыном Декланом впервые приехали в Великобританию и попали в снежную бурю. Однако это не помешало семье получить максимальное удовольствие от своего приключения.

"Кроме того, что я слепил своего первого снеговика, мне очень понравились огромные йоркширские пудинги и биттер Tan Hill. Персонал был замечательным. Они так усердно работают. Мы предложили помыть посуду, но они не позволили", — поделился австралиец.

Всего в пабе-отеле кроме персонала находятся 23 гостей. Все они — в безопасности, но заведение закрыто из-за предупреждения о непогоде. Пока ситуация не изменится, его посетители остаются внутри, а новых гостей не принимают.

На обнародованных на странице фото понятно, что снежная ловушка оказалась для туристов совсем не такой неприятной, как это звучит. Им доступны бар с пивом, горячая еда и развлечения, в частности лепка снеговика на улице и игра в карты.

На видео с места событий видно, что машины и дорога покрыты снегом, а видимость — очень низкая.

"Ну что ж, это снег!", — подписали кадры в пабе-отеле.

Также на странице показали, как гости из Австралии Пол и Наоми "наслаждались снегом" с пивом у камина.

В издании Vienna уточнили, что The Tan Hill Inn — "самый высокий паб Британии", расположенный на 528-метровой горе в Северном Йоркшире. Внутри заведения заблокированы почти 30 человек — 23 гостей и шестеро сотрудников.

Однако пива и еды хватает, а атмосфера — хорошая.

"Сейчас команда регулярно публикует обновления в соцсетях: настроение хорошее, люди танцуют, играют в карты, лепят снеговиков и пьют пиво. Согласно сообщениям, запасов еды хватит на несколько недель — пива хватит лишь на две недели", — передали в СМИ.

Интересно, что такое происходит с пабом-отелем уже не впервые. Ранее заведение было вынуждено закрыться в ноябре 2021 года, и причиной тоже была снежная буря. Однако тогда заблокированными оказались больше людей — примерно 60 гостей. Непогода накрыла место после выступления кавер-группы Oasis и царила несколько дней.

Так паб-отель засыпало снегом в 2021 году Фото: The Tan Hill Inn Так паб-отель засыпало снегом в 2021 году Фото: The Tan Hill Inn

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