Небо грохочет и сыплет снегом: очень редкое погодное явление обрушилось на Землю (видео)

Исследователи рассказали, что такое грозовой снег и какие условия необходимы для того, чтобы он возник.

Related video

Редкое погодное явление прогремело над несколькими восточными и центральными штатами США в эти выходные — арктический воздух продолжает приносить сильный снег и морозы миллионам американцев. Исследователи рассказали, что гроза со снегом встречается крайне редко и требует определенных условий, пишет Live Science.

Гроза со снегом, также известная как зимняя гроза, происходит в тот момент, когда снежная буря сопровождается громом и молнией. Именно это явление и было зафиксировано метеорологами на большей части Среднего Запада, а также в Мэриленде, Вирджинии и Вашингтоне.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Национальная метеорологическая служба в Сент-Луисе (Миссури, США) поделилась спутниковыми снимками космического аппарата GOES-East NASA, на которых запечатлены вспышки молний над Арканзасом, Канзасом, Оклахомой и Миссури в воскресенье, 5 января. Метеорологи также предупредили о вероятности мокрого снега и попросили избегать поездок.

Исследователи рассказали, что такое гроза со снегом и какие условия необходимы для того, чтобы она возникла.

Что вызывает грозу со снегом?

Грозы возникают, когда теплый влажный воздух поднимается и конденсируется в более холодном и сухом воздухе над ним, образуя кучевые облака. Внутри этих облаков находится комбинация легких ледяных поднимающихся кристаллов и мягкого града, также известного как крупа — он плотнее и падает вниз.

Это заставляет частицы ударяться друг о друга, в результате чего электроны переносятся из ледяных кристаллов в крупу. В конечном итоге, по информации Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), возникает кучевое облако с положительно заряженными ледяными кристаллами вверху и отрицательно заряженной крупой внизу.

Это создает отрицательный заряд у основания облака, отталкивая электроны в Земле под ним. Разница зарядов между облаком и землей накапливается до тех пор, пока в конечном итоге потенциальная энергия не разряжается в виде удара молнии. Энергия от этого удара нагревает окружающий воздух и заставляет его вырываться наружу, создавая звук, известный нам как гром.

Если эта погодная система находится в разгаре снежной бури, возникает редкое погодное явление, известное как гроза со снегом.

Почему зимняя гроза встречается редко?

Исследователи отмечают, что все дело в условиях, необходимых для формирования гроз — они редко возникают в зимние месяцы. По словам старшего научного сотрудника Метеобюро Великобритании и исследователя в Университете Рединга Джона Шонка, зимой в атмосфере попросту гораздо меньше энергии, а потому нагрев поверхности значительно снижается.

В редких случаях, когда грозовой снег случается, он, как правило, случается в районе Великих озер. В то же время, по словам метеоролога Кендалла Смита, зимняя гроза, наблюдаемая в эти выходные, весьма необычна — очень странно видеть грозовой снег так далеко на юге. В результате ученые назвали это погодное явление "историческим".

Чем опасна зимняя гроза?

Как и любая другая буря, производящая молнии, гроза может быть опасной. Однако молнии и гром, которые сопровождают снежную бурю, обычно случаются реже и менее интенсивны, чем в летние грозы.

Во время летних гроз гром слышен за несколько километров, однако снег способен приглушать звук, а потому ограничивает расстояние, на котором можно услышать гром. В результате люди могут быть менее осторожны в отношении надвигающейся бури и подвергаются большему риску неожиданных ударов молнии.

Исследователи также отмечают, что частота ударов молнии во время зимних гроз значительно ниже, чем во время летних, однако они также могут быть разрушительными. Еще одна опасность заключается в том, что зимним грозам, как правило, сопутствует сильный снегопад.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрывают тайны того, как работают молнии и грозы.