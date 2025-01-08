Небо гуркоче і сипле снігом: дуже рідкісне погодне явище обрушилося на Землю (відео)

Дослідники розповіли, що таке грозовий сніг і які умови необхідні для того, щоб він виник.

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Рідкісне погодне явище прогриміло над кількома східними та центральними штатами США цими вихідними — арктичне повітря продовжує приносити сильний сніг і морози мільйонам американців. Дослідники розповіли, що гроза зі снігом трапляється вкрай рідко і потребує певних умов, пише Live Science.

Гроза зі снігом, також відома як зимова гроза, відбувається в той момент, коли сніжна буря супроводжується громом і блискавкою. Саме це явище і було зафіксовано метеорологами на більшій частині Середнього Заходу, а також у Мериленді, Вірджинії та Вашингтоні.

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Національна метеорологічна служба в Сент-Луїсі (Міссурі, США) поділилася супутниковими знімками космічного апарату GOES-East NASA, на яких зафіксовано спалахи блискавок над Арканзасом, Канзасом, Оклахомою і Міссурі в неділю, 5 січня. Метеорологи також попередили про ймовірність мокрого снігу і попросили уникати поїздок.

Дослідники розповіли, що таке гроза зі снігом і які умови необхідні для того, щоб вона виникла.

Що викликає грозу зі снігом?

Грози виникають, коли тепле вологе повітря підіймається і конденсується в більш холодному і сухому повітрі над ним, утворюючи купчасті хмари. Усередині цих хмар знаходиться комбінація легких крижаних кристалів, що підіймаються, і м'якого граду, також відомого як крупа — він щільніший і падає вниз.

Це змушує частинки вдарятися одна об одну, внаслідок чого електрони переносяться з крижаних кристалів у крупу. Зрештою, за інформацією Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), виникає купчаста хмара з позитивно зарядженими крижаними кристалами вгорі та негативно зарядженою крупою внизу.

Це створює негативний заряд біля основи хмари, відштовхуючи електрони в Землі під нею. Різниця зарядів між хмарою і землею накопичується доти, доки в кінцевому підсумку потенційна енергія не розряджається у вигляді удару блискавки. Енергія від цього удару нагріває навколишнє повітря і змушує його вириватися назовні, створюючи звук, відомий нам як грім.

Якщо ця погодна система перебуває в розпалі сніжної бурі, виникає рідкісне погодне явище, відоме як гроза зі снігом.

Чому зимова гроза зустрічається рідко?

Дослідники зазначають, що вся справа в умовах, необхідних для формування гроз — вони рідко виникають у зимові місяці. За словами старшого наукового співробітника Метеобюро Великої Британії та дослідника в Університеті Редінга Джона Шонка, взимку в атмосфері просто набагато менше енергії, а тому нагрівання поверхні значно знижується.

У рідкісних випадках, коли грозовий сніг трапляється, він, як правило, трапляється в районі Великих озер. Водночас за словами метеоролога Кендалла Сміта, зимова гроза, спостережувана цими вихідними, вельми незвичайна — дуже дивно бачити грозовий сніг так далеко на півдні. У результаті вчені назвали це погодне явище "історичним".

Чим небезпечна зимова гроза?

Як і будь-яка інша буря, що виробляє блискавки, гроза може бути небезпечною. Однак блискавки та грім, які супроводжують сніжну бурю, зазвичай трапляються рідше і менш інтенсивні, ніж у літні грози.

Під час літніх гроз грім чути за кілька кілометрів, проте сніг здатний приглушувати звук, а тому обмежує відстань, на якій можна почути грім. У результаті люди можуть бути менш обережними щодо бурі, що насувається, і піддаються більшому ризику несподіваних ударів блискавки.

Дослідники також зазначають, що частота ударів блискавки під час зимових гроз значно нижча, ніж під час літніх, проте вони також можуть бути руйнівними. Ще одна небезпека полягає в тому, що зимові грози, як правило, супроводжує сильний снігопад.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкривають таємниці того, як працюють блискавки й грози.