Парень за три года посетил более 5000 пабов: зачем он это делает

Иногда за день мужчина посещает около 20 заведений. Он хочет посетить каждый паб в Великобритании.

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38-летний Дейл Харви посетил более 5 000 пабов в Великобритании за последние три года и продолжает свою миссию, "чтобы пиво не иссякало". Об этом пишет Daily Star.

С 16 марта 2022 года Дейл Харви из Ноттингема посетил более 5 020 пабов, путешествуя по Великобритании от Эдинбурга до Пензанса.

Недавно он посетил 20 пабов за один день. Его цель состоит в том, чтобы повысить осведомленность людей о стремительном упадке пабов.

"Я был во многих пабах на грани закрытия. Я управлял пабами более 20 лет, я прекратил это делать во время Covid. И если я получаю сообщение от арендодателей о том, что они в беде, я делаю все, что могу", — рассказал Дейл.

Он записывает заметки о каждом пабе, который посетил. Большую часть недели Дейл проводит вне дома.

Парень поделился, что ему нравится посещать "разнообразные" пабы, включая "старые, крафтовые пивные и спортивные бары".

Дейл Фото: Nottingham Post

Теперь Дейл превратил свою миссию посетить каждый паб в Великобритании в работу на полный рабочий день, которую он не заканчивает до 11 вечера.

"Люди не видят негламурной стороны того, что я сижу в гостиничном номере, редактирую и делаю заметки до 3-х часов ночи. Затем я должен просыпаться в 10 утра и ехать в следующее место", — пожаловался Дейл.

Парень обнаружил, что Ливерпуль является "лучшим" по количеству пабов, и ему удалось посетить 65 заведений за время своего пребывания в городе. Дейл также считает, что первоклассные пабы есть в Ньюкасле и селе Эшби-де-ла-Зуш, что в графстве Лестершир.

Самый дешевый паб, который Дейлу удалось посетить, стоил 1,75 доллара в Wetherspoons, но за крафтовое пиво в Лондоне он выложил 20 долларов.

Дейл не только наслаждается своим временем, выпивая пинту и помогая повысить осведомленность о пабах в Великобритании, находящихся в затруднительном положении, но он также познакомился со многими "хорошими" людьми.

Напомним, в январе в заснеженном пабе Великобритании были заблокированы почти 30 человек.

Фокус также писал о пабе, где посетители годами не могут заказать место.