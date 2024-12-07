П'ять інгредієнтів — і ви в світі Поттера: як приготувати знамените маслопиво (фото, відео)

Жінка, яка оприлюднила рецепт маслопива, стверджує, що на приготування напою піде лише кілька хвилин.

Фільми про Гаррі Поттера не відносяться до різдвяних. Багато хто любить їх передивлятись саме під час зимових свят, оскільки майже в кожному фільмі є різдвяні сцени. Фанати, зокрема, знають про маслопиво — вигаданий напій, який описується як "трохи схожий на іриски". В реальному світі його можна придбати як на студії, так і в спеціалізованих магазинах. Однак користувачка TikTok під ніком Sanfoora вигадав власний рецепт цього напою.

Авторка рецепта зазначає, що "ідеальне" вершкове пиво можна зробити всього з п'яти інгредієнтів. Вона наголосила, що на смак таке пиво не відрізнити від "справжнього", та й приготувати його дуже просто.

Спочатку жінка змішала ванільний екстракт, цукор, сироп "Ірис" та вершки. Отриману масу вона збила до "консистенції холодної піни". В окрему чашку вона насипала сироп та содову, все добре перемішала і зверху додала отриману збиту масу.

Фанатка Гаррі Поттера поділилась також рецептом сиропу "Ірис" на випадок, якщо хтось не зміг його знайти. Вона зазначила, що слід змішати коричневий цукор, жирні вершки, масло, дрібку солі та ванільний екстракт.

В коментарях багато хто зазначав, що хочуть спробувати цей рецепт та приготувати маслопиво власноруч.

Нагадаємо, 22 травня 2025 року має відкритись величезний тематичний парк розваг, присвячений магічному світу Гаррі Поттера. "Міністерство магії" обіцяє стати найнеймовірнішим атракціоном Universal у Флориді.

Зазначимо, що у квітні 2023 року компанія Warner Bros. Discovery оголосила про "точну адаптацію" серії книг Дж. К. Роулінг про Гаррі Поттера. Вже почався кастинг перед початком виробництва