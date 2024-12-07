Пять ингредиентов — и вы в мире Поттера: как приготовить знаменитое маслопиво (фото, видео)

Женщина, которая обнародовала рецепт маслопива, утверждает, что на приготовление напитка уйдет всего несколько минут.

Фильмы о Гарри Поттере не относятся к рождественским. Многие любят их пересматривать именно во время зимних праздников, поскольку почти в каждом фильме есть рождественские сцены. Фанаты, в частности, знают о маслопиве — вымышленном напитке, который описывается как "немного похожий на ириски". В реальном мире его можно приобрести как на студии, так и в специализированных магазинах. Однако пользовательница TikTok под ником Sanfoora придумала собственный рецепт этого напитка.

Автор рецепта отмечает, что "идеальное" сливочное пиво можно сделать всего из пяти ингредиентов. Она отметила, что на вкус такое пиво не отличить от "настоящего", да и приготовить его очень просто.

Сначала женщина смешала ванильный экстракт, сахар, сироп "Ирис" и сливки. Полученную массу она взбила до "консистенции холодной пены". В отдельную чашку она насыпала сироп и содовую, все хорошо перемешала и сверху добавила полученную взбитую массу.

Фанатка Гарри Поттера поделилась также рецептом сиропа "Ирис" на случай, если кто-то не смог его найти. Она отметила, что следует смешать коричневый сахар, жирные сливки, масло, щепотку соли и ванильный экстракт.

В комментариях многие отмечали, что хотят попробовать этот рецепт и приготовить маслопиво собственноручно.

Напомним, 22 мая 2025 года должен открыться огромный тематический парк развлечений, посвященный магическому миру Гарри Поттера. "Министерство магии" обещает стать самым невероятным аттракционом Universal во Флориде.

Отметим, что в апреле 2023 года компания Warner Bros. Discovery объявила о "точной адаптации" серии книг Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере. Уже начался кастинг перед началом производства