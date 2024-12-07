Кастинг для сериала о "Гарри Поттере" набирает обороты: на роли претендуют громкие имена (фото)

Сериал о Гарри Поттере должен выйти в конце 2026 или 2027 годов. Сейчас проходит кастинг на ключевые роли, одна из которых может достаться звезде сериала "Тед Лассо".

В апреле 2023 года компания Warner Bros. Discovery, которой принадлежит телеканал HBO, объявила о "точной адаптации" серии книг Дж. К. Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере. И сейчас ажиотаж достиг апогея, поскольку начался кастинг перед началом производства, пишет deadline.

Как сообщила шоураннер предстоящего проекта Франческа Гардинер ("Темные начала", "Ладья", "Человек в высоком замке"), около 32 000 детей прислали записи прослушивания на главные роли Гарри, Гермионы и Рона.

На фоне уровня секретности и "драконовских" соглашений о неразглашении, просочились слухи об именах на некоторые из знаковых ролей, которые, как ожидается, будут играть актеры моложе, чем в фильмах.

Сценаристка Гардинер и режиссер Марк Майлод ("Красавцы", "Бесстыдники", "Однажды в сказке") уже заявили, что в сериале будут придерживаться "канонического" возраста, что означает, что Северусу Снейпу, например, будет 31 год, а члены семьи Дурсли будут намного моложе, чем в фильмах.

Первым, кто попал в список, стал обладатель премии "Оскар" Марк Райлэнс ("Дюнкерк", "Не смотрите наверх", "Целиком и полностью") на роль директора Хогвартса Дамблдора.

Паапа Эссьеду ("Черное зеркало", "Черные голуби", "Я могу уничтожить тебя") претендует на роль Северуса Снейпа.

На роль Минервы Макгонагалл, по слухам, "сватают" Шэрон Хорган ("Плохие сестры").

Однако, не исключено, что заместителя директора сыграет Рэйчел Вайс ("Мумия", "Милые кости", "Черная вдова").

Бретт Голдштейн ("Тед Лассо") же может сыграть роль лесника Хагрида.

Предполагается, что ни одному из актеров официальных предложений не поступило.

Сама кинокомпания решила не комментировать слухи, заявив, что подтверждать детали будут лишь только после того, как сделку с актером заключат.

Съемки телесериала о Гарри Поттере будут проходить на студии Warner Bros. в Ливсдене, где снимались и сами фильмы. Готовый продукт должен выйти на канале HBO в конце 2026–2027 годов.

Напомним, фанаты франшизы о Гарри Поттере съезжаются со всего мира, чтобы увидеть дом в городе Бракнел графства Беркшир, в котором юный волшебник жил до того, как попал в Хогвартс. Однако иногда их выходки переходят все границы.

А вот в США создали дом в стиле Гарри Поттера и сдают его туристам. Поклонники могут окунуться в атмосферу любимых приключений.