Кастинг для серіалу про "Гаррі Поттера" набирає обертів: на ролі претендують гучні імена (фото)

Серіал про Гаррі Поттера має вийти наприкінці 2026 або 2027 років. Наразі триває кастинг на ключові ролі, одна з яких може дістатися зірці серіалу "Тед Лассо".

У квітні 2023 року компанія Warner Bros. Discovery, якій належить телеканал HBO, оголосила про "точну адаптацію" серії книг Дж. К. Роулінг про юного чарівника Гаррі Поттера. І зараз ажіотаж досяг апогею, оскільки почався кастинг перед початком виробництва, пише deadline.

Як повідомила шоуранер майбутнього проєкту Франческа Гардінер ("Темні початки", "Ладья", "Людина у високому замку"), близько 32 000 дітей надіслали записи прослуховування на головні ролі Гаррі, Герміони і Рона.

На тлі рівня секретності та "драконівських" угод про нерозголошення, просочилися чутки про імена на деякі зі знакових ролей, які, як очікують, гратимуть актори, молодші за тих, що у фільмах.

Сценаристка Гардінер і режисер Марк Майлод ("Красені", "Безсоромні", "Одного разу в казці") вже заявили, що в серіалі дотримуватимуться "канонічного" віку, що означає, що Северусу Снейпу, наприклад, буде 31 рік, а члени сім'ї Дурслі будуть набагато молодшими, ніж у фільмах.

Першим, хто потрапив до списку, став володар премії "Оскар" Марк Райленс ("Дюнкерк", "Не дивіться вгору", "Цілком і повністю") на роль директора Гоґвортса Дамблдора.

Паапа Ессьєду ("Чорне дзеркало", "Чорні голуби", "Я можу знищити тебе") претендує на роль Северуса Снейпа.

На роль Мінерви Макгонагалл, за чутками, "сватають" Шерон Хорган ("Погані сестри").

Однак, не виключено, що заступницю директора зіграє Рейчел Вайс ("Мумія", "Милі кістки", "Чорна вдова").

Бретт же Голдштейн ("Тед Лассо") може зіграти роль лісника Гаґріда.

Передбачається, що жодному з акторів офіційних пропозицій не надійшло.

Сама кінокомпанія вирішила не коментувати чуток, заявивши, що підтверджувати деталі будуть лише тільки після того, як угоду з актором укладуть.

Зйомки телесеріалу про Гаррі Поттера відбуватимуться на студії Warner Bros. у Лівсдені, де знімали й самі фільми. Готовий продукт має вийти на каналі HBO наприкінці 2026-2027 років.

Нагадаємо, фанати франшизи про Гаррі Поттера з'їжджаються з усього світу, щоб побачити будинок у місті Бракнел графства Беркшир, у якому юний чарівник жив до того, як потрапив до Гоґвортсу. Однак іноді їхні витівки переходять усі межі.

А ось у США створили будинок у стилі Гаррі Поттера і здають його туристам. Шанувальники можуть зануритися в атмосферу улюблених пригод.