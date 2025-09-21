У перший день Октоберфесту лікарі 500 разів надавали медичну допомгу: що сталось

20 вересня у німецькому Мюнхені стартував найбільший пивний фестиваль у світі — Октоберфест. У день відкриття фахівці 500 разів надавали медичну допомогу відвідувачам, а одна працівниця заходу загинула.

Related video

Наймолодшій "пацієнтці" було 11 років, а найстаршому постраждалому — 72 роки, пише Bild.

Однієї з основних причин також великої кількості звернень до лікарів є рекордна спека, адже температура повітря в Мюнхені досягла 30,7 градусів.

Зазначається, що це абсолютний рекорд за всю історію Октоберфесту, який останні 150 років традиційно починається не у жовтні, а в другій половині вересня.

"Спека виявилася вельми серйозною проблемою, адже багато учасників свята вбралися в традиційні німецькі костюми, розраховані далеко не на сучасний клімат", — йдеться у матеріалі.

Крім того, вранці перед самим початком фестивалю знайшли мертвою 71-річну працівницю фестивалю. Ознак насильницької смерті на її тілі не знайшли.

Автори матеріалу зауважили, що колись Октоберфест спеціально перенесли з жовтня на вересень, щоб захід проходив за більш сприятливої погоди. Проте у світлі останніх подій, організатором фестивалю, можливо, доведеться задуматись над поверненням до старих дат початку фесту — у жовтні.

Зазначимо, що Октоберфест триватиме у Мюнхені до першої неділі жовтня.

Нагадаємо, незвичайні навички офіціантки на Октоберфесті вразили весь світ.

Фокус також писав про вартість найдорожчої страви на Октоберфесті.