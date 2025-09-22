Жінка зняла "пивний" забіг на Октоберфесті, та не врахувала однієї деталі (відео)
Відвідувачка знаменитого фестивалю Октоберфест у Німеччині показала кадри знаменитого "пивного забігу". Так називають тих, хто біжить під час відкриття свята за улюбленими сортами хмільного.
Кількість людей була величезною, і зрештою, один з відвідувачів урізався в жінку з камерою, як це видно на опублікованому відео в Reddit.
Відео з "пивним забігом" стало вірусним — набрало понад 14 тис. реакцій за кілька годин. На кадрах можна побачити білявку, яка знімає відео з початку знаменитого фестивалю в ФРН.
За мить натовп починає пробігати мимо авторки ролика, і деякі навіть куйовдять її волосся від швидкості. Сама жінка продовжує сміятися на комічною ситуацією, в якій опинилася.
За кілька секунд стається очевидне, про що написали юзери в коментарях до ролика: в білявку врізається невідомий чоловік, на шляху якого опинилася авторка ролика.
З думки юзерів у мережі, ці кадри були зняті на початку цьогорічного Октоберфесту. Наразі залишається невідомим, чи не постраждала сама жінка від такого зіткнення.
Що кажуть користувачі
У коментарях до вірусного ролика, більшість юзерів були вражені побаченою кількістю людей, назвавши цей біг "пивним забігом". Найбільше дописувачам сподобалися такі репліки:
- "Так і знав, що так буде";
- "А народу то стільки… це просто щось";
- "Ну а як? Початок фесту, люди хочуть пива. Ну то чому дивуватися?";
- "Лол, найепічніше завершення ролика. Хоча якби вона знімала та знала, чим це все завершиться…";
- "Пиво визначає маршрут забігу, а пані просто стала перешкодою. А взагалі, вона — гарна дівчина. Я б познайомився".
Раніше Фокус повідомляв, що навички офіціантки на Октоберфесті вразили мережу. Дівчина здобула широку популярність, де вона демонструє запаморочливі навички перенесення келихів із пивом.
Згодом стало відомо, як в перший день Октоберфесту лікарі надавали допомогу 500 разів. 20 вересня у німецькому Мюнхені стартував найбільший пивний фестиваль у світі.