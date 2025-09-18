Портрет нещасної коханої Пікассо: у Парижі продадуть картину метра, яку ніхто не бачив 80 років

Портрет Дори Маар, написаний у Парижі під час Другої світової війни, перебував у приватній колекції з моменту купівлі 1944 року. І ніколи не експонувався. Експерти вважають, що ця картина Пікассо може коштувати мільйони євро.

Нещодавно виявлена картина Пабло Пікассо, яка зображає фотографа і художницю Дору Маар, була написана під час німецької окупації Парижа. І перебувала в приватній колекції 80 років, пише The Guardian.

Портрет Дори Маар ніхто не бачив 80 років

Робота "Погруддя жінки у квітковому капелюсі (Дора Маар)" була закінчена ближче до кінця бурхливих дев'ятирічних стосунків пари і показує Маар у м'якшому, більш барвистому світлі, ніж попередні портрети Дори, написані Пікассо.

Підпис Пікассо на портреті Фото: Скриншот

Пікассо створив безліч картин із зображенням Маар, включно зі знаменитими "Портретом Дори Маар" і "Дора Маар з кішкою", але вона сказала про них: "Усі його портрети — брехня. Всі вони — роботи Пікассо. Жоден з них не схожий на Дору Маар".

Пабло Пікассо і Дора Маар познайомилися наприкінці 1935 року, коли вона знімала для реклами фільму Жана Ренуара "Злочин пана Ланже". У той час Пікассо мав стосунки з Марі-Терезою Вальтер, від якої у нього народилася дочка Мая, і ці стосунки тривали і в роки його шлюбу з Маар.

Дора Маар і Пабло Пікассо на пляжі Фото: Скриншот

Він часто зображував Маар, чиї мазохістські нахили його заворожували, як змучену постать, часто у сльозах, як у "Жінці, яка плаче" (La Femme qui pleure), яка, за словами експертів, повинна була передати страждання іспанської громадянської війни, але також свідчила про його ймовірне насильство над Маар і численні сварки між подружжям.

На знову виявленій роботі обличчя Маар, фрагментоване, але написане яскравим кольором без перспективи, має стражденний вигляд. На той час Маар дізналася, що Пікассо, якому тоді був 61 рік, має намір кинути її заради художниці Франсуази Жило, якій тоді був 21 рік.

Портрет був закінчений у липні 1943 року і лише кілька разів виставлявся за межами паризької майстерні Пікассо на вулиці Гранд Огюстен. З моменту придбання в серпні 1944 року, за кілька місяців до звільнення Парижа, він перебуває в приватній колекції.

Про існування портрета стало відомо завдяки чорно-білій фотографії, зробленій незадовго до продажу й опублікованій у художньому каталозі. Продавець, який успадкував картину від бабусі чи дідуся, французького колекціонера, ім'я якого не розголошується, побажав залишитися анонімним.

Нацисти, які окупували Париж під час Другої світової війни, вважали творчість Пікассо "дегенеративною", що призвело до обшуків його майстерні та погроз заборони на виставку його картин.

Маар померла в Парижі 1997 року у віці 89 років у своїй квартирі на вулиці Савойя на лівому березі Парижа. Багато з її експериментальних і сюрреалістичних фотографій були виявлені тільки після її смерті.

Дора Маар і Пабло Пікассо на пляжі Фото: Le Parisien

Аукціонний дім Lucien Paris, який за консервативною оцінкою оцінив картину олією розміром 80 см x 60 см приблизно у 8 млн євро, але очікує, що її продадуть за значно більшу суму, тримав існування картини в секреті, перш ніж представити її пресі 18 вересня.

Аукціоніст Крістоф Люсьєн назвав це відкриття значущим і назвав роботу шедевром і рідкісним прикладом того, як творчість Пікассо стала таким необхідним світлом у темні дні окупації. Він додав, що експерти знали про існування картини за фотографіями, але вперше вдалося побачити її на власні очі, оскільки вони навіть не знали, які кольори використовував Пікассо.

Картина буде продана на аукціоні Люсьєна Паріса 24 жовтня і експонуватиметься протягом трьох днів перед продажем.

