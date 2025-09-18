Портрет несчастной возлюбленной Пикассо: в Париже продадут картину мэтра, которую никто не видел 80 лет

Портрет Доры Маар, написанный в Париже во время Второй мировой войны, находился в частной коллекции с момента покупки в 1944 году. И никогда не экспонировался. Эксперты считают, что эта картина Пикассо может стоить миллионы евро.

Недавно обнаруженная картина Пабло Пикассо, которая изображает фотографа и художницу Дору Маар, была написана во время немецкой оккупации Парижа. И находилась в частной коллекции 80 лет, пишет The Guardian.

Портрет Доры Маар никто не видел 80 лет

Работа "Бюст женщины в цветочной шляпе (Дора Маар)" была закончена ближе к концу бурных девятилетних отношений пары и показывает Маар в более мягком, более красочном свете, чем предыдущие портреты Доры, написанные Пикассо.

Подпись Пикассо на портрете Фото: Скриншот

Пикассо создал множество картин с изображением Маар, включая знаменитые "Портрет Доры Маар" и "Дора Маар с кошкой", но она сказала о них: "Все его портреты — ложь. Все они — работы Пикассо. Ни один из них не похож на Дору Маар".

Пабло Пикассо и Дора Маар познакомились в конце 1935 года, когда она снимала для рекламы фильма Жана Ренуара "Преступление господина Ланже". В то время Пикассо состоял в отношениях с Мари-Терезой Вальтер, от которой у него родилась дочь Майя, и эти отношения продолжались и в годы его брака с Маар.

Дора Маар и Пабло Пикассо на пляже Фото: Скриншот

Он часто изображал Маар, чьи мазохистские наклонности его завораживали, как измученную фигуру, часто в слезах, как в "Плачущей женщине" (La Femme qui pleure), которая, по словам экспертов, должна была передать страдания испанской гражданской войны, но также свидетельствовала о его предполагаемом насилии над Маар и многочисленных ссорах между супругами.

На вновь обнаруженной работе лицо Маар, фрагментированное, но написанное ярким цветом без перспективы, выглядит страдающим. В то время Маар узнала, что Пикассо, которому тогда был 61 год, намерен бросить ее ради художницы Франсуазы Жило, которой тогда было 21 год.

Портрет был закончен в июле 1943 года и лишь несколько раз выставлялся за пределами парижской мастерской Пикассо на улице Гранд Огюстен. С момента приобретения в августе 1944 года, за несколько месяцев до освобождения Парижа, он находится в частной коллекции.

О существовании портрета стало известно благодаря черно-белой фотографии, сделанной незадолго до продажи и опубликованной в художественном каталоге. Продавец, унаследовавший картину от бабушки или дедушки, французского коллекционера, имя которого не разглашается, пожелал остаться анонимным.

Нацисты, оккупировавшие Париж во время Второй мировой войны, считали творчество Пикассо "дегенеративным", что привело к обыскам его мастерской и угрозам запрета на выставку его картин.

Маар умерла в Париже в 1997 году в возрасте 89 лет в своей квартире на улице Савойя на левом берегу Парижа. Многие из ее экспериментальных и сюрреалистичных фотографий были обнаружены только после ее смерти.

Дора Маар и Пабло Пикассо на пляже Фото: Le Parisien

Аукционный дом Lucien Paris, который по консервативной оценке оценил картину маслом размером 80 см x 60 см примерно в 8 млн евро, но ожидает, что она будет продана за гораздо большую сумму, держал существование картины в секрете, прежде чем представить ее прессе 18 сентября.

Аукционист Кристоф Люсьен назвал это открытие значимым и назвал работу шедевром и редким примером того, как творчество Пикассо стало столь необходимым светом в темные дни оккупации. Он добавил, что эксперты знали о существовании картины по фотографиям, но впервые удалось увидеть ее воочию, так как они даже не знали, какие цвета использовал Пикассо.

Картина будет продана на аукционе Люсьена Париса 24 октября и будет экспонироваться в течение трех дней перед продажей.

А в 2023 году умерла Франсуаза Жило, возлюбленная и муза Пикассо, ради которой он бросил Дору Маар. Ей был 101 год.