У 101 рік померла Франсуаза Жільо, муза та кохана Пабло Пікассо

Відома художниця, чиї роботи виставлялися по всьому світу, померла у Нью-Йорку.

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У Нью-Йорку померла відома художниця Франсуаза Жільо. Єдина кохана Пікассо, яка пішла від нього перш, ніж він її покинув, написала мемуари про їхній роман, який став бестселером. Франсуазі був 101 рік. Сам Пікассо помер 1973 року. Про це пише NYtimes.

Про смерть письменниці та художниці повідомила її дочка Аурелія. За її словами, Жільо останнім часом страждала від захворювань легень та серця.

Одна з найвідоміших фотографій Франсуази та Пабло Пікассо зображує їх на пляжі. І митець тримає над її головою велику парасольку.

Франсуаза Жільо та Пабло Пікассо

Вони познайомилися 1943 року в Парижі, у вуличному кафе. Після цього Пікассо запросив її на свою виставку, дізнавшись, що вона художниця. І попри 40-річну різницю у віці, у них зав'язався роман. Пікассо якраз у цей час переживав розрив із Дорою Маар.

Сама Франсуаза народилася у заможній родині. Її батько був хіміком, а її предки володіли раніше будинком моди, де одягалася Євгенія, дружина імператора Наполеона ІІІ.

У Франсуази та Пабло народилися двоє дітей: Клод та Палома. Палома Пікассо, як відомо, згодом стала відомим ювелірним дизайнером та працювала на Tiffany & Co.

Через десять років Франсуаза та Пабло розійшлися. А 1964 року Жило випустила книгу мемуарів, яка стала бестселером.

Пабло Пікассо та Франсуаза

У ній вона писала, що коли повідомила Пабло про те, що йде від нього, він запитав: "Ти думаєш, люди будуть тобою цікавитися?"

"Вони ніколи не будуть, правда. Навіть якщо ти думаєш, що ти подобаєшся людям, це буде лише своєрідна цікавість, яку вони відчуватимуть до людини, чиє життя так близько торкнулося мене", — заявив Пікассо, здивований тим, що Франсуаза від нього йде.

Вона була його єдиною коханою, яка пішла від нього першою. І це його здивувало.

"Жодна жінка не покине такого чоловіка, як я", — сказав він, згідно з її мемуарами.

"Я сказала йому, що, можливо, йому так здається, але я була тією жінкою, яка хотіла і збиралася це зробити. Кинути такого багатого і знаменитого, як він? Він не міг у це повірити", — згадувала Франсуаза.

Але на відміну від двох його дружин та численних коханих, Жільо зуміла перебудувати своє життя після розлучення з Пікассо.

Вона продовжувала малювати та виставляти свої роботи та писати книги. У неї був зв'язок з грецьким філософом Костасом Акселосом, але підтримувала зв'язок з Пікассо, навіть повідомивши йому про своє рішення в 1955 вийти заміж за друга дитинства Люка Симона, французького художника. Її дочка Аурелія була плодом цього шлюбу, який закінчився розлученням у 1962 році, через рік після того, як Пікассо одружився з Жаклін Рок, своєю другою дружиною.

У 1970 році вона вийшла заміж за Джонаса Солка, американського дослідника-медика, який розробив першу безпечну вакцину проти поліомієліту, і якийсь час жила в Каліфорнії.

З усім тим, саме завдяки її роману з Пікассо вона стала знаменита. Особливо після того, як у 1964 році було опубліковано її мемуари "Життя з Пікассо", написані спільно з Карлтоном Лейком. Вони настільки розлютили Пікассо, що він перервав усі контакти з Франсуазою та двома їхніми дітьми.

Франсуаза Жільо з однієї зі своїх картин у 1982 році Фото: Getty Images

За мемуарами і книгами про художника було знято фільм 1996 року "Прожити життя з Пікассо", в якому її зіграла Наташа Макелхон, а Ентоні Гопкінсу дісталася роль Пікассо.

Трейлери фильму "Прожити життя з Пікассо"

Картини Жільо також добре продавалися і вона виставлялася у всіх найвідоміших музеях світу. Зовсім недавно, у червні 2021 року, її картину "Палома з гітарою" (1965), портрет її дочки в блакитних тонах, продали на онлайн-аукціоні Sotheby's за 1,3 мільйона доларів.

А в листопаді 2021 року її абстрактне полотно 1977 року "Живий ліс" було продано за 1,3 мільйона доларів на аукціоні Christie's у Гонконгу.

Коли під час інтерв'ю 2018 року журналіст запитав у неї, чи відчувала вона колись суперництво з Пікассо або його знаменитими друзями-художниками, вона відповіла: "Це ніколи не спадало мені на думку".

Нагадаємо, торік зниклу вісім років картину Пікассо "Жінка, що лежить IV" вартістю понад 153 мільйони доларів, несподівано виявили на стіні у вітальні будинку Імельди Маркос, вдови філіппінського диктатора Фернандо Маркоса, у Сан-Хуані.