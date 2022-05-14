Зниклу картину Пікассо за $153 млн випадково виявили у будинку матері президента Філіппін

Картина є одним із 200 творів, які сім'я Маркосів купила на вкрадені у філіппінців гроші.

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Картина іспанського художника Пабло Пікассо "Лежача жінка IV" вартістю понад $153 млн, що зникла вісім років тому з поля зору світової громадськості, раптово виявилася на стіні у вітальні будинку Імельди Маркос, вдови філіппінського диктатора Фернандо Маркоса, в Сан-Хуа.

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Твір потрапив у кадр під час зйомок моменту, коли новообраний президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший приїхав до матері після перемоги на виборах, щоб відсвяткувати свій тріумф.

Клан Маркосов здобував славу найкорумпованішої політичної родини Філіппін. Вважається, що картина Пікассо є одним 200 творів мистецтва, куплених Маркосами на мільярди, награбовані Фердинандом-старшим, 10 президентом Філіппін.

На цей час ще невідомо, чи є картина справжньою, чи це якісна репродукція, проте експерти не відкидають, що сім'я може володіти оригіналом: Імельда вже одного разу була зображена з твором мистецтва, і вона також була показана у документальному фільмі.

Саме цю картину заховала сім'я, коли у 2014 році PCGG – урядова агенція, спеціально створена для повернення мільярдів сім'ї Маркосів, виведених із країни, провела обшук у чотирьох будинках та офісі Імельди в пошуках картини. Також вважається, що в сімейні склепи віднесено твори Мікеланджело, Гойї, Моне, Шлюбу, Пісарро та Мане.

[ + – ] Картина іспанського художника Пабло Пікассо "Лежача жінка IV" Фото: Скриншот

Тепер діяльність PCGG під великим питанням, оскільки Маркос-молодший навряд чи дозволить агенції й надалі "розкулачувати" свою сім'ю. Ще до перемоги Маркоса на виборах PCGG повернуло лише частину багатства, яке, як вважається, вкрав Фердинанд-старший та сховав у підставних компаніях та офшорних трастах.

Фердинанд Маркос став президентом Філіппін у 1965 році і керував країною 21 рік, з яких 15 років вона жила в умовах воєнного стану. Вважається, що саме в період воєнного стану Маркос почав грабувати Центральний банк Філіппін, розміщуючи свої статки у мережі офшорних рахунків та трастів. За словами The Guardian, він був одним із перших, хто використав цю систему в таких масштабах, і допоміг створити тіньову мережу офшорних фінансів, де, як вважається, досі сховані мільярди нечесних доходів. За час його правління сам Маркос, його сім'я та їхнє оточення привласнили близько $10 млрд, з яких до скарбниці повернулася лише мала частина.

У лютому 1986 філіппінці піднялися на народні бунти, і Маркос змушений був бігти на Гаваї. Там митниця США зафіксувала його прибуття на двох військово-транспортних літаках, навантажених 23 дерев'яними ящиками, 12 валізами та сумками, а також різними коробками. Усередині були діаманти, статуетки зі слонової кістки, свіжовіддруковані купюри на $15 млн і 24 зливки з цільного золота з написом "Моєму чоловікові на нашу 24-ту річницю".

[ + – ] Про жадібність Імельди Маркос ходять легенди

У США Маркос помер через три роки, а ще через два роки колишня перша леді, яка завоювала звання найжадібнішої жінки, повернулася додому через два роки після смерті чоловіка і з 1991 року активно зайнялася політикою. Через 10 років її заарештували за звинуваченням у підкупі офіційних осіб, а також у приховуванні не менш як чотирьох особистих рахунків сім'ї у швейцарських банках під іменами різних благодійних фондів. Проте того ж дня 72-річну жінку випустили під заставу $2400.

Вдова Маркоса тричі обиралася до палати представників (нижня палата парламенту), востаннє – у 2013 році. Тепер її син обраний президентом Філіппін і приступить до своїх обов'язків з 30 червня цього року.

Нагадаємо, з молотка пішла картина Енді Ворхолла "Блакитна Мерилін", яка встановила ціновий рекорд.