Портрет Мерилін Монро авторства Енді Воргола пішов із аукціону за рекордні $195 млн

Картина стала найдорожчим витвором XX століття, проданим на аукціоні, а Воргол посмертно — найдорожчим американським художником в історії мистецтва.

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Покійний художник Енді Воргол став найоплачуванішим в американській історії мистецтв після того, як знаменитий шовкографічний портрет Мерилін Монро під назвою Shot Sage Blue Marilyn, створений ним, пішов із молотка на аукціоні Christie's у Нью-Йорку за рекордні $195 млн 9 травня цього року, повідомляє Daily Mail.

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На картині 1964 обличчя Монро зображено крупним планом на синьому тлі. У неї жовте волосся, сині тіні для повік і червоні губи.

Портрет розміром 100х100 см став не лише найдорожчою роботою американського художника, а й найдорожчим витвором ХХ століття, що його продали на аукціоні. У Christie's заявили, що ця робота — "одне з найрідкісніших і найвидатніших зображень, які існують".

Алекс Роттер, голова відділу мистецтва Christie's 20-го і 21-го століття, підкреслив, що портрет стоїть поруч із "Народженням Венери" Сандро Боттічеллі, "Моною Лізою" да Вінчі й "Авіньйонськими дівчатами" Пікассо як "безумовно одна з найбільших картин всіх часів".

Аукціонний дім, що належить французькому магнату й чоловіку актриси Сальми Хаєк Франсуа Піно, заявив на короткій пресконференції, що переможна ставка на "Мерилін" була зроблена не по телефону, а присутньою безпосередньо на торгах особою. У цьому ім'я покупця не розголошується.

Виручені від продажу кошти підуть у фонд Томаса та Доріс Амманн у Цюріху, який виставив картину на аукціон. Фонд прагне допомогти дітям із медичними й освітніми програмами.

Ціна за роботу Воргола витіснила попереднього рекордсмена — Пабло Пікассо, чия робота "Жінки Алжиру" пішла у 2015 році за $179,4 млн. Ще одним сучасним майстром, який потрапив у трійку рекордсменів, став Жан-Мішель Баскія. Його картину 1982 року "Без назви" із зображенням черепоподібного обличчя на Sotheby's у 2017 році було продано за $110,5 млн.

[ + – ] Картина "Без назви" Жана-Мішеля Баскія Фото: artchive.ru

Абсолютний світовий рекорд за ціною твору, проданого на аукціоні, вже п'ять років тримає картина Леонардо да Вінчі "Спаситель світу". Вона пішла в листопаді 2017 року за $450,3 млн.

[ + – ] Картину "Спаситель світу" Леонардо да Вінчі продали за $450,3 млн Фото: Getty Images

Історія картини Shot Sage Blue Marilyn

Воргол почав створювати шовкографію Монро після смерті актриси від передозування наркотиків у віці 36 років у серпні 1962 року. 1964 року поп-художник представив п'ять портретів Монро однакового розміру з різним кольором фону. Ця конкретна картина була виставлена ​​в музеях по всьому світу.

Основою для неї послужила рекламна фотографія Монро з фільму "Ніагара" 1953 року режисера Генрі Гетевея, на якій яскраві кольори нанесені на очі, волосся та губи.

Шовкографія Воргола є частиною групи його портретів Монро, що здобула популярність як "Постріл" у результаті того, що відвідувач його студії "Фабрика" на Манхеттені вистрілив у них із пістолета. Проте в "Блакитну Мерилін" не поцілили кулею.

Нагадаємо, минулого тижня вінтажний годинник Cartier Crash 1967 року випуску, натхненний культовою картиною Сальвадора Далі 1931 року "Стійкість пам'яті", був проданий аукціонною платформою Loupe This за $1 503,888. Стартова ціна лота лише за тиждень зросла з $50 до $1,5 млн.