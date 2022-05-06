З $50 до $1,65 млн: вінтажний годинник Cartier пішов із молотка за рекордну суму (фото)

Цей годинник за своєю вартістю посунув із першої позиції попереднього рекордсмена, — цю ж модель 1970 року, продану на аукціоні Sotheby's у Женеві за $884 972 минулого року.

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Вінтажний годинник Cartier Crash 1967 року випуску, натхненний культовою картиною Сальвадора Далі 1931 року "Постійність пам'яті", був проданий аукціонною платформою Loupe This за $1 503,888. Стартова ціна лота всього за тиждень зросла з $50 до $1,5 млн, ще 10% вартості (приблизно $150 тис.) — премія покупця, повідомляє Нypebeast.

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Годинник із 18-каратного жовтого золота, що пішов за рекордну суму, за інформацією платформи, знаходиться у "відмінному оригінальному стані". На них збереглося тавро та серійний номер, який видно на корпусі годинника. Годинник оснащений оригінальним калібром 841 з ручним заведенням, підписаним Jaeger-LeCoultre.

Хоча дизайн годинника нагадує перекручений годинник із "Постійності пам'яті" Сальвадора Далі, у Crash є суперечлива історія походження. За даними Sotheby's, концепція походить від пошкодженого годинника Baignoire одного з клієнтів Cartier, який потрапив у ДТП.

Фото: З відкритих джерел

У 1967 році, коли годинник принесли в лондонський магазин Maison для ремонту, Жан-Жак Картьє (правнук засновника Cartier Луї-Франсуа) надихнувся пошкодженим в аварії овальним циферблатом Cartier Baignoire, який після удару набув нерівної, "потеклої" форми, і вирішив створити щось подібне. Новий дизайн, за задумом ювеліра, символізує "нонконформізм і творчу свободу".

З моменту свого дебюту того ж року Cartier Crash був випущений у шести версіях, а в 1991 році обмеженим тиражем вийшло всього 400 екземплярів моделі Cartier Crash Paris. Вони були меншими (38 мм замість 43 мм), а замість слів "Зроблено у Швейцарії" на циферблаті ювелірний будинок написав "Париж".

Нагадаємо, у листопаді 2013 року на торгах аукціонного будинку Christie's у Нью-Йорку за рекордну суму на ті часи в $1,1 млн був проданий годинник Rolex Daytona. Модель годинника була аналогічною тій, яку носив Пол Ньюман у 1969 році у фільмі Winning.