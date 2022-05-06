С $50 до $1,65 млн: винтажные часы Cartier ушли с молотка за рекордную сумму (фото)

Эти часы по своей стоимости подвинули с первой позиции предыдущего рекордсмена, – эту же модель 1970 года, проданную на аукционе Sotheby’s в Женеве за $884 972 в прошлом году.

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Винтажные часы Cartier Crash 1967 года выпуска, вдохновленные культовой картиной Сальвадора Дали 1931 года "Постоянство памяти", были проданы аукционной платформой Loupe This за $1 503,888. Стартовая цена лота всего за неделю выросла с $50 до $1,5 млн, еще 10% от стоимости (приблизительно $150 тыс.) – премия покупателя, сообщает Нypebeast.

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Ушедшие за рекордную сумму часы из 18-каратного желтого золота, по информации платформы, находятся в "отличном оригинальном состоянии". На них сохранилось клеймо и серийный номер, которые видны на корпусе часов. Часы оснащены оригинальным калибром 841 с ручным заводом, подписанным Jaeger-LeCoultre.

Хотя дизайн часов напоминает искаженные часы из "Постоянства памяти" Сальвадора Дали, у Crash есть спорная история происхождения. По данным Sotheby’s, концепция исходит от поврежденных часов Baignoire одного из клиентов Cartier, который попал в ДТП.

Фото: Из открытых источников

В 1967 году, когда часы принесли в лондонский магазин Maison для ремонта, Жан-Жак Картье (правнук основателя Cartier Луи-Франсуа) вдохновился поврежденным в аварии овальным циферблатом Cartier Baignoire, который после удара приобрел неровную, "потекшую", форму, и решил создать нечто подобное. Новый дизайн, по задумке ювелира, символизирует "нонконформизм и творческую свободу".

С момента своего дебюта том же году Cartier Crash был выпущен в шести версиях, а в 1991 году ограниченным тиражом вышло всего 400 экземпляров модели Cartier Crash Paris. Они были меньше (38 мм вместо 43 мм), а вместо слов "Сделано в Швейцарии" на циферблате ювелирный дом написал "Париж".

Напомним, в ноябре 2013 года на торгах аукционного дома Christie's в Нью-Йорке за рекордную сумму по тем временам в $1,1 млн были проданы часы Rolex Daytona. Модель часов была аналогичной той, которую носил Пол Ньюман в 1969 году в фильме Winning.