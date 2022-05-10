Портрет Мэрилин Монро авторства Энди Уорхола ушел с аукциона за рекордные $195 млн

Картина стала самым дорогим произведением XX века, проданным на аукционе, а Уорхолл, посмертно, – самым дорогим американским художником в истории искусства..

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Покойный художник Энди Уорхолл стал самым высокооплачиваемым в американской истории искусств после того, как знаменитый шелкографический портрет Мэрилин Монро под названием Shot Sage Blue Marilyn, созданный им, ушел с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные $195 млн 9 мая этого года, сообщает Daily Mail.

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На картине 1964 года лицо Монро изображено крупным планом на синем. У нее желтые волосы, синие тени для век и красные губы.

Портрет размером 100х100 см стал не только самой дорогой работой американского художника, но и самым дорогим произведением ХХ века, когда-либо проданным на аукционе. В Christie's заявили, что эта работа – "одно из самых редких и выдающихся существующих изображений".

Алекс Роттер, председатель отдела искусства Christie’s 20-го и 21-го века, подчеркнул, что портрет стоит рядом с "Рождением Венеры" Сандро Боттичелли, "Моной Лизой" да Винчи и "Авиньонскими девчонками" Пикассо как "безусловно одна из величайших картин всех времен".

Аукционный дом, принадлежащий французскому магнату и мужу актрисы Сальмы Хайек Франсуа Пино, заявил на короткой пресс-конференции, что победившая ставка на "Мэрилин" была сделана не по телефону, а присутствующим непосредственно на торгах лицом. При этом имя покупателя не разглашается.

Вырученные от продажи средства пойдут в фонд Томаса и Дорис Амманн в Цюрихе, который выставил картину на аукцион. Фонд стремится помочь детям с медицинскими и образовательными программами.

Цена за работу Уорхола вытеснила предыдущего рекордсмена – Пабло Пикассо, чья работа "Женщины Алжира" ушла в 2015 году за $179,4 млн. Еще одним современным мастером, попавшим в тройку рекордсменов, стал Жан-Мишель Баския. Его картина 1982 года "Без названия" с изображением черепообразного лица на Sotheby's в 2017 году была продана за $110,5 млн.

[ + – ] Картина "Без названия" Жана-Мишеля Баския Фото: artchive.ru

Абсолютный же мировой рекорд по цене произведения, проданного на аукционе, уже пять лет держит картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира". Она ушла в ноябре 2017 года за $450,3 млн.

[ + – ] Картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи продана за $450,3 млн Фото: Getty Images

История картины Shot Sage Blue Marilyn

Уорхол начал создавать шелкографию Монро после смерти актрисы от передозировки наркотиков в возрасте 36 лет в августе 1962 года. В 1964 году поп-художник представил пять портретов Монро одинакового размера с разным цветом фона. Эта конкретная картина была выставлена ​​в музеях по всему миру.

Основой для нее послужила рекламная фотография Монро из фильма "Ниагара" 1953 года режиссера Генри Хэтэуэя, на которой яркие цвета нанесены на глаза, волосы и губы.

Шелкография Уорхола является частью группы его портретов Монро, получившей известность как "Выстрел" в результате того, что посетитель его студии "Фабрика" на Манхэттене выстрелил в них из пистолета. Однако Голубая Мэрилин не была поражена пулей.

Напомним, на прошлой неделе винтажные часы Cartier Crash 1967 года выпуска, вдохновленные культовой картиной Сальвадора Дали 1931 года "Постоянство памяти", были проданы аукционной платформой Loupe This за $1 503,888. Стартовая цена лота всего за неделю выросла с $50 до $1,5 млн.