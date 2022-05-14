Пропавшую картину Пикассо за $153 млн случайно обнаружили в доме матери президента Филиппин

Картина является одним из 200 произведений, которые семья Маркосов купила на украденные у филиппинцев деньги.

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Картина испанского художника Пабло Пикассо "Лежащая женщина IV" стоимостью свыше $153 млн, пропавшая восемь лет назад с поля зрения мировой общественности, внезапно обнаружилась на стене в гостиной дома Имельды Маркос, вдовы филиппинского диктатора Фернандо Маркоса, в Сан-Хуане, сообщает Тhe Guardian.

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Произведение попало в кадр во время съемок момента, когда новоизбранный президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший приехал к матери после победы на выборах, чтобы отпраздновать свой триумф.

Клан Маркосов соискал славу самой коррумпированной политической семьи Филиппин. Считается, что картина Пикассо является одним 200 произведений искусства, купленных Маркосами на миллиарды, награбленные Фердинандом-старшим, 10-ым президентом Филиппин.

На данный момент еще неизвестно, является ли картина подлинной или это качественная реплика, однако эксперты не исключают, что семья может владеть оригиналом: Имельда уже однажды была изображена с произведением искусства, и оно также было показано в документальном фильме.

Именно эта картина была спрятана семьей, когда в 2014 году PCGG – правительственное агентство, специально созданное для возвращения миллиардов семьи Маркосов, выведенных из страны, провело обыск в четырех домах и офисе Имельды в поисках картины. Также считается, что в семейные склепы были унесены произведения Микеланджело, Гойи, Моне, Брака, Писсарро и Мане.

[ + – ] Картина испанского художника Пабло Пикассо "Лежащая женщина IV" Фото: Скриншот

Теперь деятельность PCGG под большим вопросом, поскольку Маркос-младший вряд ли позволит агентству и дальше "раскулачивать" свою семью. Еще до победы Маркоса на выборах PCGG вернуло лишь часть богатства, которое, как считается, украл Фердинанд-старший и спрятал в подставных компаниях и офшорных трастах.

Фердинанд Маркос стал президентом Филиппин в 1965 году и управлял страной 21 год, из которых 15 лет она жила в условиях военного положения. Считается, что именно в период военного положения Маркос начал грабить Центральный банк Филиппин, размещая свое состояние в сети офшорных счетов и трастов. По словам The Guardian, он был одним из первых, кто использовал эту систему в таких масштабах, и помог создать теневую сеть офшорных финансов, где, как считается, по сей день спрятаны миллиарды нечестных доходов. За время его правления сам Маркос, его семья и их окружение присвоили около $10 млрд, из которых в казну вернулась лишь малая часть.

В феврале 1986 года филиппинцы поднялись на народные бунты, и Маркос вынужден был бежать на Гавайи. Там таможня США зафиксировала его прибытие на двух военно-транспортных самолетах, нагруженных 23 деревянными ящиками, 12 чемоданами и сумками, а также различными коробками. Внутри были бриллианты, статуэтки из слоновой кости, свежеотпечатанные купюры на $15 млн и 24 слитка из цельного золота с надписью "Моему мужу на нашу 24-ю годовщину".

[ + – ] Об алчности Имельды Маркос ходят легенды

В США Маркос умер через три года, а еще спустя два года бывшая первая леди, завоевавшая звание самой алчной женщины, вернулась домой через два года после смерти мужа и с 1991 года активно занялась политикой. Спустя 10 лет ее арестовали по обвинению в подкупе официальных лиц, а также в сокрытии не менее четырех личных счетов семьи в швейцарских банках под именами различных благотворительных фондов. Однако в тот же день 72-летнюю женщину выпустили под залог в $2400.

Вдова Маркоса трижды избиралась в палату представителей (нижняя палата парламента), в последний раз – в 2013 году. Теперь же ее сын избран президентом Филиппин и приступит к своим обязанностям с 30 июня этого года.

Напомним, с молотка ушла картина Энди Уорхолла "Голубая Мэрилин", установившая ценовой рекорд.