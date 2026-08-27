"Королева горошку": померла відома на увесь світ японська художниця Яйої Кусама (фото)

Померла японська мисткиня Яйої Кусама, яку називали однією з найдорожчих художниць сучасності і яскравий стиль робіт якої приніс грандіозний культурний успіх. Її не стало у 97 років.

Кусама померла 14 серпня в одній із лікарень Токіо. Японські ЗМІ пишуть, що причиною смерті стала поліорганна недостатність. Про це 27 серпня повідомило видання Bloomberg.

Чому Кусаму називали "королевою горошку"

Твори Кусами легко впізнавалися за її фірмовим мотивом у вигляді крапок (або горошку), за що її прозвали у світі навіть "королевою (принцесою) горошку". Сама художниця заявляла, що він випливав із візій, які вона бачила з дитинства.

Крапки були центральною частиною творчості мисткині. У такий спосіб вона виражала ідеї нескінченності та зникнення — обидві ці теми були її довічними "одержимостями".

"Моє мистецтво походить із галюцинацій, які бачу лише я", — казала Яйої в інтерв’ю журналу Bomb у 1999 році.

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Крапки були центральною частиною творчості Яйої Кусами

Видання DW розповідало, що картини та скульптури Яйої Кусами продаються по цілому світу за десятки мільйонів доларів. Наприклад, скульптура "Pumpkin (L)" у вигляді великого бронзового гарбуза з чорними цятками була продана на аукціоні у 2023 році за приблизно 8 мільйонів доларів.

Одним з найвидатніших її творінь є "Кімнати нескінченності", створена дзеркал і джерел світла, що створює відчуття нескінченного простору. Люди годинами чекають у черзі, щоб туди потрапити.

Люди годинами стоять у черзі, щоб потрапити у "Кімнату нескінченності" Яйої Кусами Фото: Instagram

Яйої Кусама, попри поважний вік, залишалася найпопулярнішою мисткинею у світі за загальним обсягом продажів на аукціонах і продовжувала творити. Її ретроспективи в найбільших музеях світу відвідують мільйони людей. Роботи Кусами називають символом сучасного мистецтва.

Що приховують твори Яйої Кусами

Попри світове визнання і популярність, Кусама мала нелегке життя. Її картини, що здаються безтурботними та грайливими творами, приховують історію жінки, яка мала серйозні проблеми зі здоров'ям. ЗМІ пишуть, що вона з дитинства страждала на галюцинації, тому на все, що вона уявляла та бачила довкола, накладалися цятки і різноманітні візерунки.

Яйої вважала, що причина цієї проблеми — нелюбов матері, через яку у неї був сильний стрес. Мама намагалася відвернути її від мистецтва та зробити "більш приземленою", однак саме творчість зрештою стала виходом для Яйої.

Роботи Яйої Кусами вважають символом сучасного мистецтва

Кусама багато років проживала у Нью-Йорку, але зрештою повернулася до Японії. У 1977 році вона добровільно оселилася у психіатричній лікарні, де проживала до кінця своїх днів. Попри те, мисткиня щодня відвідувала свою студію, а також власний музей у 5-поверховій будівлі.

Нагадаємо, 26 серпня видання Variety повідомило про смерть британського актора Тіма Каррі, який був зіркою фільму "Один удома".

25 серпня померла легендарна американська кантрі-співачка Доллі Партон у віці 80 років.