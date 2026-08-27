"Королева горошка": скончалась всемирно известная японская художница Яеи Кусама (фото)

Скончалась японская художница Яёи Кусама, которую называли одной из самых дорогих художниц современности и чей яркий стиль работ принес ей грандиозный культурный успех. Ей было 97 лет.

Кусама скончалась 14 августа в одной из больниц Токио. Японские СМИ сообщают, что причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Об этом 27 августа сообщило издание Bloomberg.

Почему Кусаму называли "королевой горошка"

Работы Кусами легко узнавались по её фирменному мотиву в виде точек (или горошка), за что её даже прозвали во всём мире "королевой (принцессой) горошка". Сама художница заявляла, что этот мотив проистекал из видений, которые она видела с детства.

Точки были центральным элементом творчества художницы. Таким образом она выражала идеи бесконечности и исчезновения — обе эти темы были её пожизненными "страстями".

"Моё искусство рождается из галлюцинаций, которые вижу только я", — говорила Яёи в интервью журналу Bomb в 1999 году.

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Точки были центральным элементом творчества Яеи Кусамы

Издание DW сообщало, что картины и скульптуры Яйои Кусамы продаются по всему миру за десятки миллионов долларов. Например, скульптура "Pumpkin (L)" в виде большой бронзовой тыквы с чёрными пятнышками была продана на аукционе в 2023 году примерно за 8 миллионов долларов.

Одним из самых выдающихся её творений является "Комнаты бесконечности", созданная с помощью зеркал и источников света, что создаёт ощущение бесконечного пространства. Люди часами стоят в очереди, чтобы попасть туда.

Люди часами стоят в очереди, чтобы попасть в "Комнату бесконечности" Яеи Кусамы Фото: Instagram

Яёи Кусама, несмотря на почтенный возраст, оставалась самой популярной художницей в мире по общему объему продаж на аукционах и продолжала творить. Ее ретроспективные выставки в крупнейших музеях мира посещают миллионы людей. Работы Кусамы называют символом современного искусства.

Что скрывают произведения Яёи Кусамы

Несмотря на мировое признание и популярность, у Кусамы была нелегкая жизнь. Ее картины, кажущиеся беззаботными и игривыми произведениями, скрывают историю женщины, у которой были серьезные проблемы со здоровьем. СМИ пишут, что она с детства страдала галлюцинациями, поэтому на всё, что она представляла и видела вокруг, накладывались пятнышки и разнообразные узоры.

Яёй считала, что причина этой проблемы — отсутствие материнской любви, из-за чего она испытывала сильный стресс. Мама пыталась отвратить её от искусства и сделать "более приземлённой", однако именно творчество в конечном итоге стало для Яёй спасением.

Работы Яеи Кусамы считаются символом современного искусства

Кусама много лет прожила в Нью-Йорке, но в конце концов вернулась в Японию. В 1977 году она добровольно поселилась в психиатрической больнице, где прожила до конца своих дней. Несмотря на это, художница ежедневно посещала свою студию, а также собственный музей в пятиэтажном здании.

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