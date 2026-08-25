Умерла легенда кантри-музыки Долли Партон (видео)

Легендарная американская кантри-певица Долли Партон скончалась в возрасте 80 лет.

Она мирно умерла 25 августа в своем доме в Нэшвилле, штат Теннесси. Ее смерть была подтверждена видео, опубликованным в ее аккаунтах в социальных сетях.

"Это видеообращение — то, о чем Долли просила меня много лет назад, еще до того, как я полностью осознал это как будущую реальность. Будучи ее начальником службы безопасности более двух десятилетий, должность, которую до меня занимал мой отец Ларри, я представлял себе всю тяжесть этого момента, но по-настоящему почувствовал ее только сейчас", — говорит Брайан Сивер, племянник Партон.

По его словам, работа с тетей была для него честью.

"Честь, смешанная с абсолютной гордостью и глубокой печалью. Но печаль лежит на нас, а не на Долли. Долли жила в свете и находится в объятиях Иисуса, где ее, несомненно, встретят Карл, ее родители и бесчисленное множество других людей, которые наблюдали за ней и жаждали встречи с ней на небесах".

Відео дня

В своем последнем интервью 21 августа икона кантри-музыки рассказала журналу People о "некоторых проблемах со здоровьем", которые вынудили ее отменить выступление в своем тематическом парке Dollywood на предыдущей неделе.

Она говорила, что ухудшение самочувствия было связано с тем, что она "не уделяла должного внимания" себе, ухаживая за своим покойным мужем, Карлом Томасом Дином, который умер в марте 2025 года в возрасте 82 лет.

По просьбе Долли Партон, состоится небольшая частная церемония прощания для ближайших родственников. Поклонникам и друзьям артистки со всего мира предлагается почтить ее память в социальных сетях. Вместо цветов семья просит сделать пожертвования в фонд Dolly Parton’s Imagination Library.

Долли Партон: икона музыки и рекордсменка

Партон родилась в 1946 году в бедности в небольшом доме в Теннесси, став четвертым ребенком у матери, которая к 35 годам родила 12 детей. Ее отец трудился фермером и строителем, чтобы прокормить огромную семью.

Одна из ее самых любимых песен, "Пальто многих цветов", была о том, как ее мать шила одежду в стиле пэчворк.

Первую настоящую гитару ей подарил дядя в восемь лет, и Долли она прошла путь от пения в церкви до выступлений на местном телевидении в 10 лет и записи своей первой пластинки в 13 лет. В том же году она выступила в Grand Ole Opry, концертном зале в Нэшвилле, который был центром кантри-музыки, и ее выступление представил Джонни Кэш.

"Я всегда верила, что все пойдет хорошо, и мечтала об этом еще до поступления в старшую школу. Я всегда хотела быть звездой. Это казалось мне естественным", — признавалась она, став известной.

После окончания средней школы в 1964 году Долли переехала в Нэшвилл и начала свою карьеру скорее как автор песен, чем как исполнительница. В следующем году она подписала контракт с артисткой и сначала позиционировалась как поп-певица, но безуспешно. После того, как ей разрешили перейти к кантри, она выпустила один хит за другим и дебютный альбом Hello, I’m Dolly.

В 1966 году она вышла замуж за Карла Дина, который, как уже говорилось, умер в 2025 году. В 2016 году пара обновила свои брачные обеты, отметив 50 лет совместной жизни.

В середине 1970-х Партон расширила свой музыкальный диапазон, обратившись к поп-рок-аранжировкам в таких песнях, как Light of a Clear Blue Morning 1977 года. Ее альбом New Harvest … First Gathering, вышедший одновременно с Light of a Clear Blue Morning, стал ее первым альбомом, попавшим в поп-чарты.

Долли Партон отличалась необычайной энергетикой

Позже в том же году следующий альбом Here You Come Again вошел в Топ-20 и стал ее первым миллионным хитом, во многом благодаря заглавной песне, которая также принесла Партон первую из ее 10 премий "Грэмми".

1980 год стал пиком ее успеха. Она выпустила три подряд кантри-хита заняли первое место в чартах, включая песню "С 9 до 5" из одноименного фильма, в котором Партон снялась вместе с Джейн Фондой и Лили Томлин. Картина принесла ей номинацию на премию "Оскар" за лучшую оригинальную песню. Партон позже написала песни для сценической версии мюзикла "С 9 до 5" в 2008 году.

За свою карьеру Партон выпустила 52 альбома и написала более трех тысяч песен. У ее самой известной песни Jolene более 950 миллионов прослушиваний в стриминговом сервисе Spotify, она 25 раз возглавляла кантри-чарт журнала Billboard.

Песня Jolene была выпущена в 1973 году и принесла Долли огромный успех

Песня I Will Always Love You, написанная ею для Портера Вагонера в качестве прощания после их творческого сотрудничества, заняла первое место в кантри-чартах в 1974 году, а затем снова стала хитом поп-музыки, когда ее исполнила Уитни Хьюстон для саундтрека к фильму "Телохранитель" в 1992 году. Она до сих пор остается самым продаваемым синглом всех времен среди женщин, с предполагаемым тиражом в 20 миллионов экземпляров.

Долли Партон поет I Will Always Love You

А так эту песню спела Утни Хьюстон

Кроме музыки и актерской карьеры, Партон активно занималась добрыми делами. Ее тематический парк Dollywood в Теннеси создал тысячи рабочих мест, а благотворительный фонд Imagination Library передал детям по всему миру более 200 миллионов бесплатных книг для поддержки раннего чтения.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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