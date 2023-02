Сара Мишель Геллар рассказала, что Долли Партон была тайным продюсером "Баффи"

Икона кантри-музыки оказывается была большой поклонницей сериала про истребительницу вампиров и даже отправляла актерам подарки на Рождество.

Related video

Актриса Сара Мишель Геллар подтвердила слухи о том, что певица кантри Долли Партон была тайным продюсером популярного молодежного сериала "Баффи — истребительница вампиров". Об этом актриса рассказала на шоу Джимми Фэллона, продвигая свой новый сериал "Волчья стая".

45-летняя Сара Мишель, которая в культовом сериале исполнила главную роль Баффи, истребительницы вампиров, рассказала, что Долли Партон был незарегистрированным продюсером, которого никогда не видели на съемочной площадке за семь сезонов с 1997 по 2003 год.

[ + – ] Сара Мишель Геллар на шоу Джимми Фэллона

Но при этом Долли была очень внимательна к актерам и даже дарила им подарки на Рождество.

"Однажды кто-то спросил ее об этом, она похвалила сериал и мою игру, и я сказала: "О, теперь я могу умереть. Долли Партон знает, кто я, и думает, что я хороша", — рассказала Сара Мишель Геллар Фэллону.

Долли Партон, икона кантри-музыки и автор хита I Will Always Love You, основала продюсерскую фирму Sandollar Productions со своей подругой Сэнди Галлин. И имела долю во франшизе про Баффи с тех пор, как в 1992 году вышел одноименный фильм.

Компания певицы также приложила руку к созданию спин-оффа сериала про Баффи "Ангел", или "Энджел", в котором рассказывала история вампира Энджела и Корделии Чейз.

Сара Мишель Геллар сейчас является и звездой, и исполнительным продюсером сериала "Волчья стая".

[ + – ] Трейлер сериала "Волчья стая"

В сериале расскажут историю двух подростков, которые сталкиваются с оборотнями во время разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе.

Геллар досталась роль детектива, которой поручено расследовать появление оборотней в ее городе.

В основу сериала легла одноименная книга Эдо ван Белкома. Премьера состоялась 26 января на Paramount+. Это сиквел популярного молодежного сериала "Волчонок", который выходил с 2011 по 2017 год.