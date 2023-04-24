Тренд сезона. Стрижка "волчонок", как у Дженны Ортеги и Майли Сайрус

Это одна из вариаций модной стрижки "боб" и так называемой "волчьей" стрижки.

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Самой любимой стрижкой селебрити остается "боб" и разнообразные его вариации. Сейчас в тренде его вариация в стиле 1970-х, называемая "волчья" стрижка ("wolf cut"), но звезды вроде Дженны Ортеги и Майли Сайрус предпочитают облегченный ее вариант, или стрижку "волчонок" в стиле гранжа 1990-х ("сub cut"). О новой стильной стрижке, которая идет буквально всем, рассказал журнал Vogue.

Придумали ее, как считается, в Южной Корее, и конечно, то что стали носить айдолы – популярные исполнители, в итоге стало модно по всему миру.

Приятно, но эта стрижка подойдет даже тем, кто не может похвастаться густой шевелюрой. Стилисты отмечают, что эта стрижка подчеркивает грубую текстуру волос. "Это забавная и острая стрижка — идеально подходит, если вам все равно, как выглядят ваши волосы, и вы можете создавать милые образы, несмотря ни на что", — говорит голливудский стилист Энди Бейтс.

Майли Сайрус

Но стоит помнить, что эту стрижку нужно хоть минимально, но укладывать каждое утро. Главным образом челку, потому что она растреплется за время сна.

"По крайней мере, намочите волосы и немного подсушите челку феном", — предлагает он.

Эльза Хоск

Бейтс рассказывает, как большинство стилистов создают кудрявую массу волос на затылке, в то время как остальные волосы теряют вес. Еще одна ошибка стилистов – отнимать больше веса у теменного гребня. Он объясняет: "В конечном итоге вы получите стрижку шегги, а не волчью стрижку, так как вы оставили слишком много плотных прядей".

Если вы думали об этой стрижке, очень важно найти парикмахера, который является экспертом в воссоздании этой стрижки.

Эту стрижку можно укладывать, можно завивать, а можно носить, как есть, просто высушив феном.

Дженна Ортега

Стилисты отмечают, что "волчья" стрижка, как стрижка "волчонок" — это микс коротких стрижек маллет и шегги. Они так полюбились селебрити и прочим потому что они держат объем из-за многослойности и придают образу непринужденность. А вольчей ее назвали потому что рваными прядями она якобы напоминает мех дикого волка.

Среди поклонниц этих стрижек Дженна Ортега, Майли Сайрус, Лиззо, Сара Мишель Геллар и многие другие.

Сара Мишель Геллар

Интересно, но ее можно сделать с челкой и без. Стилисты рекомендуют, если у вас вытянутое лицо, то выберите длинную косую челку. Если более круглое, оставьте обрамляющие пряди у лица.

Главный плюс этих стрижек – даже отрастая, волосы сохраняют стильный вид, так что корректировать эту стрижку каждый месяц – нет нужды. Стилисты отмечают, что обновлять стрижку нужно не чаще, чем раз в восемь недель.

А укладывать ее можно как просто феном, так и муссом для укладки. Также можно воспользоваться утюжком, но тогда стоит не забывать про термозащитный спрей.

Ранее Фокус рассказывал, как ухаживать за волосами, чтобы они сохраняли ухоженный вид подольше. Потому что, даже просто расчесываясь, мы зачастую совершаем ошибки и портим волосы.