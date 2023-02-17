Вредные привычки. Парикмахеры звезд рассказали о том, как не надо ухаживать за волосами

Стилисты, которые занимаются прическами Беллы Хадид, Бейонсе и Дженнифер Лопес, рассказали о самых распространенных ошибках в уходе за волосами.

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Кажется, что за волосами ухаживать легко: главное подобрать хороший шампунь и бережно их расчесывать. Но колорист Кристель Куадра и эксперт по окрашиванию Рита Хазан, которые отвечают за безупречные шевелюры Бейонсе, Дженнифер Лопес, Мэрайи Кэри и многих других селебрити, рассказали, какие самые распространенные ошибки допускают даже те, кто уверен, что не делает этого. Как правильно ухаживать за волосами, эксперты рассказали в интервью Daily Mail.

По словам двух парикмахеров, чей опыт одобряют селебрити, даже неправильная техника расчесывания может привести к множеству долговременных проблем.

По мнению экспертов, если расчесывать волосы сверху вниз, как и делают большинство людей, то это приведет к ломкости.

По словам Кристель, если начинать с корней, щетка будет разрывать спутавшиеся волоски, а не аккуратно их вычесывать.

Самая безопасная техника расчесывания заключается в том, чтобы начинать с самой нижней части волос, начиная с небольшой пряди на кончике и постепенно продвигаться вверх.

Многие не видят ничего плохого в том, чтобы спать с мокрыми волосами, не желая пользоваться феном, или ждать, пока волосы высохнут сами. И как раз этого делать не стоит. И проблема не в мокрой подушке.

[ + – ] Спать с мокрой головой нежелательно Фото: Getty

Волосы в мокром состоянии наиболее уязвимы, а значит, высыхая на подушке они становятся ломкими. Также для них не слишком полезно тереться о наволочку. Если от этой привычки вы октазываться не хотите, то, чтобы минимизировать ущерб, спите на шелковой наволочке.

А людям с окрашенными волосами следует использовать только шампунь, предназначенный для ухода за окрашенными локонами.

Особенно важно избегать шампуней с сульфатами, потому что они могут смыть краску с волос, особенно с седых прядей.

Красить волосы дома также может быть не слишком полезно, особенно, если у вас проблемные волосы. Готовая краска универсальна и не учитывает эти нюансы, так что результат может получится совсем не такой, как на картинке.

Тугие хвостики и косы также ослабляют волосы, чтобы приводит к их выпадению. Так что не делайте тугую укладку слишком часто, иначе у вас может развиться то, что называют "тракционной алопецией", или частичным облысением.

[ + – ] Тугие хвосты и косы вредят волосам Фото: Getty Images

Нельзя укладывать волосы и слишком горячими инструментами, а также сушить их слишком горячим воздухом. Следует использовать термозащитные средства и следить за температурой, иначе вы просто сожжете волосы.

И не игнорируйте кондиционер, когда моете голову. Многие считают, что он убирает объем, но кондиционер важен. Ведь если шампунь предназначен для очистки волос, удаления пота или омертвевших частиц кожи, то кондиционер защищает волосы от повреждений.

И главная ошибка, допускаемая многими – это слишком частое использование сухих шампуней.

Это удобный продукт, настолько удобный, что многие заменяют им обычный шампунь. Ингредиенты сухих шампуней забивают поры на коже головы, крахмал накапливается в волосах и все это приводит к тому, что волосы становятся тусклыми, а потом начинают выпадать.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как нужно ухаживать за своими волосами зимой.