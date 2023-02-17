Шкідливі звички. Перукарі зірок розповіли про те, як не треба доглядати за волоссям

Стилісти, які займаються зачісками Белли Хадід, Бейонсе та Дженніфер Лопес, розповіли про найпоширеніші помилки в догляді за волоссям.

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Здається, що за волоссям доглядати легко: головне підібрати хороший шампунь і дбайливо його розчісувати. Але колористка Крістель Куадра й експертка з фарбування Рита Хазан, які відповідають за бездоганні шевелюри Бейонсе, Дженніфер Лопес, Мераї Кері та багатьох інших селебриті, розповіли, яких найпоширеніших помилок припускаються навіть ті, хто впевнений, що не робить цього. Як правильно доглядати за волоссям, експерти розповіли в інтерв'ю Daily Mail.

За словами двох перукарок, чий досвід схвалюють селебриті, навіть неправильна техніка розчісування може призвести до багатьох довгострокових проблем.

На думку експерток, якщо розчісувати волосся зверху вниз, як і роблять більшість людей, це призведе до ламкості.

За словами Крістель, якщо починати з коріння, щітка розриватиме волоски, що сплуталися, а не акуратно їх вичісувати.

Найбезпечніша техніка розчісування полягає в тому, щоб починати з нижньої частини волосся, починаючи з невеликого пасма на кінчику та поступово просуватися вгору.

Багато хто не бачить нічого поганого в тому, щоб спати з мокрим волоссям, не бажаючи користуватися феном, або чекати, поки волосся висохне саме. І саме цього робити не варто. І проблема не в мокрій подушці.

[ + – ] Спати з мокрою головою небажано Фото: Getty

Волосся в мокрому стані найвразливіше, а значить, висихаючи на подушці, воно стає ламким. Також для нього не надто корисно тертися об наволочку. Якщо від цієї звички ви не хочете відмовлятися, то, щоб мінімізувати шкоду, спіть на шовковій наволочці.

А людям із фарбованим волоссям слід використовувати лише шампунь, призначений для догляду за фарбованими локонами.

Особливо важливо уникати шампунів із сульфатами, тому що вони можуть змити фарбу з волосся, особливо із сивих пасм.

Фарбувати волосся вдома також може бути не надто корисно, особливо якщо у вас проблемне волосся. Готова фарба універсальна та не враховує ці нюанси, тому результат може вийде зовсім не такий, як на картинці.

Тугі хвостики та коси також послаблюють волосся, щоб призводить до їх випадання. Так що не робіть тугу укладку занадто часто, інакше у вас може розвинутися те, що називають "тракційною алопецією", або частковим облисінням.

[ + – ] Тугі хвости й коси шкодять волоссю Фото: Getty Images

Не можна укладати волосся і занадто гарячими інструментами, а також сушити його занадто гарячим повітрям. Слід використовувати термозахисні засоби та стежити за температурою, інакше ви просто спалите волосся.

І не ігноруйте кондиціонер, коли миєте голову. Багато хто вважає, що він прибирає об'єм, але кондиціонер важливий. Адже якщо шампунь призначений для очищення волосся, видалення поту чи відмерлих частинок шкіри, то кондиціонер захищає волосся від пошкоджень.

І головна помилка, яку багато хто допускає, — це дуже часте використання сухих шампунів.

Це зручний продукт, настільки зручний, що багато хто замінює ним звичайний шампунь. Інгредієнти сухих шампунів забивають пори на шкірі голови, крохмаль накопичується у волоссі, і все це призводить до того, що волосся стає тьмяним, а потім починає випадати.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як потрібно доглядати за своїм волоссям узимку.