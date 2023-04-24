Тренд сезону. Стрижка "вовченя", як у Дженни Ортеги та Майлі Сайрус

Це одна з варіацій модної стрижки "боб" і так званої "вовчої" стрижки.

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Найулюбленішою стрижкою селебріті залишається "боб" і різноманітні його варіації. Зараз у тренді його варіація в стилі 1970-х, так звана "вовча" стрижка ("wolf cut"), але зірки на кшталт Дженни Ортеги і Майлі Сайрус надають перевагу полегшеному її варіанту, або стрижку "вовченя" в стилі гранж 1990-х ("сub cut"). Про нову стильну стрижку, яка пасує буквально всім, розповів журнал Vogue.

Вигадали її, як вважається, в Південній Кореї, і звичайно, те, що стали носити айдоли — популярні виконавці, зрештою стало модно по всьому світу.

Приємно, але ця стрижка підійде навіть тим, хто не може похвалитися густою шевелюрою. Стилісти зазначають, що ця стрижка наголошує на грубій текстурі волосся. "Це кумедна і гостра стрижка — ідеально підходить, якщо вам все одно, як виглядає ваше волосся, і ви можете створювати милі образи, незважаючи ні на що", — говорить голлівудський стиліст Енді Бейтс.

Майлі Сайрус

Але варто пам'ятати, що цю стрижку потрібно хоч мінімально, але укладати щоранку. Переважно чубчик, тому що він розтріпається за час сну.

"Принаймні намочіть волосся і трохи підсушіть чубчик феном", — пропонує він.

Ельза Госк

Бейтс розповідає, як більшість стилістів створюють кучеряву масу волосся на потилиці, тоді як решта волосся втрачає вагу. Ще одна помилка стилістів — забирати більше ваги у тім'яного гребеня. Він пояснює: "Зрештою ви отримаєте стрижку шеггі, а не вовчу стрижку, тому що ви залишили дуже багато щільних пасм".

Якщо ви думали про цю стрижку, дуже важливо знайти перукаря, який є експертом у відтворенні цієї стрижки.

Цю стрижку можна укладати, можна завивати, а можна носити, як є, просто висушивши феном.

Дженна Ортега

Стилісти зазначають, що "вовча" стрижка, як стрижка "вовченя" — це мікс коротких стрижок маллет і шеггі. Вони так сподобалися селебріті та іншим тому, що вони тримають об'єм через багатошаровість і надають образу невимушеності. А вовчою її назвали, бо рваними пасмами вона нібито нагадує хутро дикого вовка.

Серед шанувальниць цих стрижок Дженна Ортега, Майлі Сайрус, Ліззо, Сара Мішель Геллар та багато інших.

Сара Мішель Геллар

Цікаво, але її можна зробити з чубчиком та без. Стилісти рекомендують, якщо у вас витягнуте обличчя, виберіть довгий косий чубчик. Якщо більш кругле, залиште довгі пасма, які будуть обрамляти обличчя.

Головний плюс цих стрижок — навіть відростаючи, волосся зберігає стильний вигляд, тож коригувати цю стрижку щомісяця — немає потреби. Стилісти зазначають, що оновлювати стрижку потрібно не частіше ніж раз на вісім тижнів.

А укладати її можна просто феном, так і мусом для укладання. Також можна скористатися плойкою, але тоді варто не забувати про термозахисний спрей.

Раніше Фокус розповідав, як доглядати за волоссям, щоб воно зберігало доглянутий вигляд довше. Тому що, навіть просто розчісуючи, ми часто робимо помилки та псуємо волосся.