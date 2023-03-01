Сара Мишель Геллар показала архивное фото неузнаваемого Педро Паскаля

Оказалось, что звезда "Мандалорца" и сериала "Одни из нас" когда-то играл в "Баффи — истребительнице вампиров".

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Актриса Сара Мишель Геллар поделилась старым фото из ее сериала "Баффи — истребительница вампиров", где, к изумлению фанатов, играл Педро Паскаль, звезда сериалов "Мандалорец", "Нарко", "Игры Престолов" и последнего хита НВО "Одни из нас". Об одной из первых работ актера Сара напомнила, поскольку скоро выходит новый сезон "Мандалорца", а сериал НВО продолжили на второй сезон. Об этом пишет Cosmopolitan.

Она подписала фотографию: "Когда #Мать встретила #Отца", ссылаясь на прозвища актеров в Интернете.

[ + – ] Сара Мишель Геллар и Педро Паскаль в сериале "Баффи — истребительница вампиров"

Поклонники Сары и Педро были потрясены, увидев фотографию, и многие отметили, что они не знали, что Педро изначально появился в "Баффи".

Фанаты пошутили, что хоть и смотрели сериал про истребительницу вампиров несколько раз, но никак не могли узнать Педро в стеснительном пареньке.

Сериал "Баффи" стал одной из первых ролей Педро Паскаля в 1999 году. Актер родился в Чили, но его родители поддержали Сальвадора Альенде и вынуждены были бежать от режима Аугусто Пиночета. Они получили политическое убежище в Дании, позже переехали в США. Педро вырос в Калифорнии. И в кино дебютировал под другим своим именем: Педро Бальмаседа, ведь его полное имя звучит, как Хосе Педро Бальмаседа Паскаль.

[ + – ] Педро Паскаль в сериале "Баффи — истребительница вампиров" Фото: Скриншот

В сериале "Баффи" он появляется в первой серии четвертого сезона. По сюжету, Баффи вместе с Уиллоу и Озом поступает в Университет Саннидэйла.

Баффи сложно найти новых друзей и она знакомится с первокурсником Эдди, которого и играет Педро Паскаль. Но уже на следующее утро она узнает, что он якобы уехал и бросил учебу. Истребительница узнает, что на студентов охотится шайка вампиров. А потом натыкается на Эдди, обращенного в вампира и вынуждена его убить.

[ + – ] Педро Паскаль был вампиром, но недолго Фото: Скриншот

В 2015 году актер с нежностью вспоминал то время во время интервью.

[ + – ] Педро Паскаль и Белла Рамзи в сериале "Одни из нас" Фото: HBO

"Это была одна из первых работ, которую я получил после выпуска. И был вампиром — хотя и ненадолго", — шутил он.

Напомним, сериал "Одни из нас", в котором сейчас снимается Педро Паскаль, побил все рекорды популярности.