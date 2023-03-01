Сара Мішель Ґеллар показала архівне фото невпізнанного Педро Паскаля

Виявилося, що зірка "Мандалорця" та серіалу "Останні з нас" колись грав у "Баффі — винищувачці вампірів".

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Акторка Сара Мішель Ґеллар поділилася старим фото з її серіалу "Баффі — винищувачка вампірів", де, на подив фанатів, грав Педро Паскаль, зірка серіалів "Мандалорець", "Нарко", "Гра престолів" і останнього хіта НВО "Останні з нас". Про одну з перших робіт актора Сара нагадала, оскільки незабаром виходить новий сезон "Мандалорця", а серіал НВО продовжили на другий сезон. Про це пише Cosmopolitan.

Вона підписала фотографію: "Коли Мати зустріла Батька", — посилаючись на прізвиська акторів в Інтернеті.

[ + – ] Сара Мішель Ґеллар і Педро Паскаль у серіалі "Баффі — винищувачка вампірів"

Шанувальники Сари та Педро були вражені, побачивши фотографію, і багато хто відзначив, що вони не знали, що Педро спочатку з'явився в "Баффі".

Фанати пожартували, що хоч і дивилися серіал про винищувачку вампірів кілька разів, але ніяк не могли впізнати Педро в сором'язливому хлопчині.

Серіал "Баффі" став однією з перших ролей Педро Паскаля в 1999 році. Актор народився в Чилі, але його батьки підтримали Сальвадора Альєнде й змушені були тікати від режиму Аугусто Піночета. Вони отримали політичний притулок у Данії, пізніше переїхали в США. Педро виріс у Каліфорнії. У кіно дебютував під іншим своїм ім'ям Педро Бальмаседа, адже його повне ім'я звучить як Хосе Педро Бальмаседа Паскаль.

[ + – ] Педро Паскаль у серіалі "Баффі — винищувачка вампірів" Фото: Скриншот

У серіалі "Баффі" він з'являється в першій серії четвертого сезону. За сюжетом, Баффі разом із Віллоу та Озом вступає до Університету Саннідейла.

Баффі складно знайти нових друзів, і вона знайомиться з першокурсником Едді, якого грає Педро Паскаль. Але вже наступного ранку вона дізнається, що він нібито поїхав і покинув навчання. Винищувачка дізнається, що на студентів полює зграя вампірів. А потім натрапляє на Едді, перетвореного на вампіра, і змушена його вбити.

[ + – ] Педро Паскаль був вампіром, але недовго Фото: Скриншот

2015 року актор із ніжністю згадував той час під час інтерв'ю.

[ + – ] Педро Паскаль і Белла Рамзі в серіалі "Останні з нас" Фото: HBO

"Це була одна з перших робіт, яку я отримав після випуску. І був вампіром — хоч і ненадовго", — жартував він.

Нагадаємо, серіал "Останні з нас", у якому зараз знімається Педро Паскаль, побив усі рекорди популярності.