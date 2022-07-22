Сара Мишель Геллар снимется в сиквеле популярного сериала "Волчонок"
Истребительница вампиров и прочих чудовищ снова в деле
45-летняя актриса Сара Мишель Геллар неожиданно появилась на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, чтобы сообщить, что она присоединяется к команде актеров сиквела популярного сериала "Волчонок" про оборотней. Об этом пишет Deadline.
Сара Мишель Геллар сыграет главную роль и станет исполнительным продюсером предстоящего ответвления Paramount+ сериала "Волчонок" под названием "Волчья стая".
На сцену с ней вышли актеры оригинального сериала: Тайлер Хеклин (Дерек) и Тайлер Пози (Скотт), а также исполнительный продюсер Джефф Дэвис. Который, кроме молодежного "Волчонка" также создал культовый детективный сериал "Мыслить, как преступник".
Новый сериал "Волчья стая" основан на серии книг Эдо Ван Белкома.
Мистическая драма расскажет историю двух подростков: Эверетта и Блейка (Армани Джексон и Белла Шепард), чьи жизни навсегда меняются, когда лесной пожар пробуждает ужасающее сверхъестественное существо.
45-летняя Геллар сыграет следователя по поджогам Кристин Рэмси, эксперта по поджогам, которой поручено найти поджигателя.
Напомним, Сара Мишель Геллар получила популярность после съемок в молодежном сериале "Баффи – истребительница вампиров". Также она снималась в фильмах "Жестокие игры", "Скуби-Ду" и "Я знаю, что вы сделали прошлым летом".
На съемках последней картины она познакомилась со своим будущим мужем Фредди Принцем-младшим, за которого и вышла замуж в 2002 году.
С той поры Сара мало снималась, посвятив жизнь семьи и продюсированию фильмов.
А сериал "Волчонок", в сиквеле которого и снимется Сара, выходил на экраны с 2011 по 2017 год, завоевал множество наград, и возродил к жизни жанр молодежного мистического сериала про сверхъестественное.
Премьера "Волчьей стаи" запланирована на конец 2022 года.