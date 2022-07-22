Сара Мишель Геллар снимется в сиквеле популярного сериала "Волчонок"

Истребительница вампиров и прочих чудовищ снова в деле

45-летняя актриса Сара Мишель Геллар неожиданно появилась на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, чтобы сообщить, что она присоединяется к команде актеров сиквела популярного сериала "Волчонок" про оборотней. Об этом пишет Deadline.

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Сара Мишель Геллар сыграет главную роль и станет исполнительным продюсером предстоящего ответвления Paramount+ сериала "Волчонок" под названием "Волчья стая".

На сцену с ней вышли актеры оригинального сериала: Тайлер Хеклин (Дерек) и Тайлер Пози (Скотт), а также исполнительный продюсер Джефф Дэвис. Который, кроме молодежного "Волчонка" также создал культовый детективный сериал "Мыслить, как преступник".

[ + – ] Тайлер Хеклин (Дерек) и Тайлер Пози (Скотт), Сара Мишель Геллар и исполнительный продюсер Джефф Дэвис Фото: Соцсети

Новый сериал "Волчья стая" основан на серии книг Эдо Ван Белкома.

Мистическая драма расскажет историю двух подростков: Эверетта и Блейка (Армани Джексон и Белла Шепард), чьи жизни навсегда меняются, когда лесной пожар пробуждает ужасающее сверхъестественное существо.

45-летняя Геллар сыграет следователя по поджогам Кристин Рэмси, эксперта по поджогам, которой поручено найти поджигателя.

Напомним, Сара Мишель Геллар получила популярность после съемок в молодежном сериале "Баффи – истребительница вампиров". Также она снималась в фильмах "Жестокие игры", "Скуби-Ду" и "Я знаю, что вы сделали прошлым летом".

На съемках последней картины она познакомилась со своим будущим мужем Фредди Принцем-младшим, за которого и вышла замуж в 2002 году.

С той поры Сара мало снималась, посвятив жизнь семьи и продюсированию фильмов.

А сериал "Волчонок", в сиквеле которого и снимется Сара, выходил на экраны с 2011 по 2017 год, завоевал множество наград, и возродил к жизни жанр молодежного мистического сериала про сверхъестественное.

Премьера "Волчьей стаи" запланирована на конец 2022 года.