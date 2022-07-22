Сара Мішель Геллар зніметься в сиквелі популярного серіалу "Вовченя"
Винищувачка вампірів та інших чудовиськ знову у справі
45-річна акторка Сара Мішель Геллар несподівано з'явилася на фестивалі Comic-Con у Сан-Дієго, щоб повідомити, що вона приєднується до команди акторів сиквелу популярного серіалу "Вовченя" про перевертнів. Про це пише Deadline.
Сара Мішель Геллар зіграє головну роль і стане виконавчою продюсеркою майбутнього відгалуження Paramount+ серіалу "Вовченя" під назвою "Вовча зграя".
На сцену з нею вийшли актори оригінального серіалу: Тайлер Геклін (Дерек) та Тайлер Позі (Скотт), а також виконавчий продюсер Джефф Девіс. Який, окрім молодіжного "Вовченя", також створив культовий детективний серіал "Думати, як злочинець".
Новий серіал "Вовча зграя" заснований на серії книг Едо Ван Белкома.
Містична драма розповість історію двох підлітків: Еверетта та Блейка (Армані Джексон та Белла Шепард), чиї життя назавжди змінюються, коли лісова пожежа пробуджує жахливу надприродну істоту.
45-річна Геллар зіграє слідчу з підпалів Крістін Ремсі, експертку з підпалів, якій доручено знайти палія.
Нагадаємо, Сара Мішель Геллар набула популярності після зйомок у молодіжному серіалі "Баффі – винищувачка вампірів". Також вона знімалася у фільмах "Жорстокі ігри", "Скубі-Ду" та "Я знаю, що ви зробили минулого літа".
На зйомках останньої картини вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Фредді Принцем-молодшим, за якого й одружилася 2002 року.
З того часу Сара мало знімалася, присвятивши життя сім'ї та продюсування фільмів.
А серіал "Вовченя", в сиквелі якого і зніметься Сара, виходив на екрани з 2011 по 2017 рік, завоював безліч нагород, і відродив до життя жанр молодіжного містичного серіалу про надприродне.
Прем'єру "Вовчої зграї" заплановано на кінець 2022 року.