Сара Мішель Геллар зніметься в сиквелі популярного серіалу "Вовченя"

Винищувачка вампірів та інших чудовиськ знову у справі

45-річна акторка Сара Мішель Геллар несподівано з'явилася на фестивалі Comic-Con у Сан-Дієго, щоб повідомити, що вона приєднується до команди акторів сиквелу популярного серіалу "Вовченя" про перевертнів. Про це пише Deadline.

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Сара Мішель Геллар зіграє головну роль і стане виконавчою продюсеркою майбутнього відгалуження Paramount+ серіалу "Вовченя" під назвою "Вовча зграя".

На сцену з нею вийшли актори оригінального серіалу: Тайлер Геклін (Дерек) та Тайлер Позі (Скотт), а також виконавчий продюсер Джефф Девіс. Який, окрім молодіжного "Вовченя", також створив культовий детективний серіал "Думати, як злочинець".

[ + – ] Тайлер Геклін (Дерек) та Тайлер Позі (Скотт), Сара Мішель Геллар та виконавчий продюсер Джефф Девіс Фото: Соцсети

Новий серіал "Вовча зграя" заснований на серії книг Едо Ван Белкома.

Містична драма розповість історію двох підлітків: Еверетта та Блейка (Армані Джексон та Белла Шепард), чиї життя назавжди змінюються, коли лісова пожежа пробуджує жахливу надприродну істоту.

45-річна Геллар зіграє слідчу з підпалів Крістін Ремсі, експертку з підпалів, якій доручено знайти палія.

Нагадаємо, Сара Мішель Геллар набула популярності після зйомок у молодіжному серіалі "Баффі – винищувачка вампірів". Також вона знімалася у фільмах "Жорстокі ігри", "Скубі-Ду" та "Я знаю, що ви зробили минулого літа".

На зйомках останньої картини вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Фредді Принцем-молодшим, за якого й одружилася 2002 року.

З того часу Сара мало знімалася, присвятивши життя сім'ї та продюсування фільмів.

А серіал "Вовченя", в сиквелі якого і зніметься Сара, виходив на екрани з 2011 по 2017 рік, завоював безліч нагород, і відродив до життя жанр молодіжного містичного серіалу про надприродне.

Прем'єру "Вовчої зграї" заплановано на кінець 2022 року.