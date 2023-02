Сара Мішель Геллар розповіла, що Доллі Партон була таємною продюсеркою "Баффі"

Ікона кантрі-музики була великою шанувальницею серіалу про винищувачку вампірів і навіть відправляла акторам подарунки на Різдво.

Акторка Сара Мішель Геллар підтвердила чутки про те, що співачка кантрі Доллі Партон була таємною продюсеркою популярного молодіжного серіалу "Баффі — винищувачка вампірів". Про це акторка розповіла на шоу Джиммі Феллона, просуваючи свій новий серіал "Вовча зграя".

45-річна Сара Мішель, яка у культовому серіалі виконала головну роль Баффі, винищувачки вампірів, розповіла, що Доллі Партон була незареєстрованою продюсеркою, якого ніколи не бачили на знімальному майданчику за сім сезонів із 1997 по 2003 рік.

[ + – ] Сара Мішель Геллар на шоу Джиммі Феллона

Але водночас Доллі була дуже уважною до акторів і навіть дарувала їм подарунки на Різдво.

"Одного разу хтось запитав її про це, вона похвалила серіал та мою гру, і я сказала: "О, тепер я можу померти. Доллі Партон знає, хто я, і думає, що я хороша", — розповіла Сара Мішель Геллар Феллону.

Доллі Партон, ікона кантрі-музики та авторка хіта I Will Always Love You, заснувала продюсерську фірму Sandollar Productions зі своєю подругою Сенді Галлін. І мала частку у франшизі про Баффі відтоді, як у 1992 році вийшов однойменний фільм.

Компанія співачки також доклала руку до створення спін-офу серіалу про Баффі "Ангел", або "Енджел", в якому розповідала історія вампіра Енджела та Корделії Чейз.

Сара Мішель Геллар зараз є і зіркою, і виконавчою продюсеркою серіалу "Вовча зграя".

[ + – ] Трейлер серіалу "Вовча зграя"

У серіалі розкажуть історію двох підлітків, які стикаються з перевертнями під час руйнівних пожеж у Лос-Анджелесі.

Геллар дісталася роль детектива, якій доручено розслідувати появу перевертнів у її місті.

В основу серіалу лягла однойменна книга Едо ван Белкома. Прем'єра відбулася 26 січня на Paramount+. Це сиквел популярного молодіжного серіалу "Вовченя", який виходив із 2011 по 2017 рік.