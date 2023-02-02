Сара Мішель Геллар розповіла, що Доллі Партон була таємною продюсеркою "Баффі"
Ікона кантрі-музики була великою шанувальницею серіалу про винищувачку вампірів і навіть відправляла акторам подарунки на Різдво.
Акторка Сара Мішель Геллар підтвердила чутки про те, що співачка кантрі Доллі Партон була таємною продюсеркою популярного молодіжного серіалу "Баффі — винищувачка вампірів". Про це акторка розповіла на шоу Джиммі Феллона, просуваючи свій новий серіал "Вовча зграя".
45-річна Сара Мішель, яка у культовому серіалі виконала головну роль Баффі, винищувачки вампірів, розповіла, що Доллі Партон була незареєстрованою продюсеркою, якого ніколи не бачили на знімальному майданчику за сім сезонів із 1997 по 2003 рік.
Але водночас Доллі була дуже уважною до акторів і навіть дарувала їм подарунки на Різдво.
"Одного разу хтось запитав її про це, вона похвалила серіал та мою гру, і я сказала: "О, тепер я можу померти. Доллі Партон знає, хто я, і думає, що я хороша", — розповіла Сара Мішель Геллар Феллону.
Доллі Партон, ікона кантрі-музики та авторка хіта I Will Always Love You, заснувала продюсерську фірму Sandollar Productions зі своєю подругою Сенді Галлін. І мала частку у франшизі про Баффі відтоді, як у 1992 році вийшов однойменний фільм.
Компанія співачки також доклала руку до створення спін-офу серіалу про Баффі "Ангел", або "Енджел", в якому розповідала історія вампіра Енджела та Корделії Чейз.
Сара Мішель Геллар зараз є і зіркою, і виконавчою продюсеркою серіалу "Вовча зграя".
У серіалі розкажуть історію двох підлітків, які стикаються з перевертнями під час руйнівних пожеж у Лос-Анджелесі.
Геллар дісталася роль детектива, якій доручено розслідувати появу перевертнів у її місті.
В основу серіалу лягла однойменна книга Едо ван Белкома. Прем'єра відбулася 26 січня на Paramount+. Це сиквел популярного молодіжного серіалу "Вовченя", який виходив із 2011 по 2017 рік.