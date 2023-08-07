Сара Мішель Геллар возз'єдналася зі старим другом на концерті Тейлор Свіфт

Сара Мішель сходила на концерт разом із Сетом Гріном, із яким грала в серіалі "Баффі — винищувачка вампірів".

Related video

Сара Мішель Геллар возз'єдналася зі своїм колегою по серіалу "Баффі — винищувачка вампірів" і другом Сетом Гріном на концерті Тейлор Свіфт. Акторка поділилася фото особливого моменту в Instagram. Про це пише Daily Mail.

46-річна зірка "Баффі" перетнулася із 49-річним Сетом під час третьої ночі туру Eras Tour у Лос-Анджелесі.

Сара Мішель Геллар і Сет Грін на концерті Тейлор Свіфт

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Вона поділилася селфі, яке пара зробила незадовго до початку концерту.

Пізніше вночі Сара також завантажила миле відео, у якому вона та Сет підспівують хіту I Knew You Were Trouble.

Сара Мішель Геллар і Сет Грін на концерті Тейлор Свіфт Фото: Instagram sarahmgellar Сара Мішель Геллар Фото: Instagram sarahmgellar

Ці двоє раніше знімалися в культовому серіалі, де Геллар виконала головну роль Баффі, а Сет взяв на себе роль Деніела "Оза" Озборна.

Популярний серіал транслювався з 1997 по 2003 рік, у ньому також знімалися Елісон Ганніган, Девід Боріаназ, Каризма Карпентер і Ніколас Брендон.

Також у своєму останньому пості Сара продемонструвала свій гламурний образ для особливої ночі перед тим, як вирушити на стадіон SoFi.

Акторка обрала білу блискучу майку разом із відповідним светром і доповнила образ золотими сережками-кільцями та бісерними браслетами.

Вона також зустрілася за лаштунками з Есте Хаїм із гурту Hiam, яка приєдналася до своїх сестер Даніель і Алани на розігріві в Тейлор.

Нагадаємо, раніше цього року, 10 березня, серіал "Баффі — винищувачка вампірів" відсвяткував своє 26-річчя після прем'єри 1997 року.

Актори серіалу "Баффі — винищувачка вампірів" Фото: Скриншот

А концертний тур Тейлор Свіфт б'є всі рекорди. Вона почала свою шестиденну зупинку в Лос-Анджелесі в межах свого аншлагового туру Eras Tour на початку минулого тижня в четвер і завершить її в середу, 9 серпня.

Нагадаємо, раніше, в Сіетлі концерт Тейлор Свіфт спричинив невеликий землетрус. Фанати Свіфт так активно танцювали, що це викликало в районі їхнього проведення сейсмічну активність, еквівалентну землетрусу силою 2,3 бала.