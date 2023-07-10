Акторка Крістен Белл зібрала рекордну кількість зірок за святковим столом

Поруч сиділи Дженніфер Еністон, Джиммі Феллон і багато інших селебриті.

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Акторка Крістен Белл, зірка "Холодного серця", поділилася фотографією своїх друзів за вечерею, і це найнасиченіший список гостей за всю історію існування соцмереж, як його вже охрестили таблоїди. Про це пише BuzzFeed.

Список гостей на цій заміській вечері, на якій була присутня Крістен Белл, був просто неймовірним.

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У п'ятницю 42-річна акторка "Холодного серця" поділилася серією фотографій під час відпустки зі своїм чоловіком Дексом Шепардом і їхніми доньками Лінкольн, 10 років, і Дельтою, 8 років, в Айдахо.

Крістен Белл із чоловіком

Але загальну увагу привернула фотографія зіркової вечері в South Fork Lodge.

За столом радісно усміхнених у камеру гостей можна розгледіти Дженніфер Еністон. А також її колегу із серіалу "Друзі" — Кортні Кокс із її нареченим Джонні МакДейдом зі Snow Patrol.

Гості Крістен Белл за вечерею Фото: Instagram kristenanniebell

Також там був актор Адам Скотт із проєкту "Парки та зони відпочинку".

Крістен Белл і Адам Скотт

Джейсон Бейтман, випускник програми "Уповільнений розвиток" і його дружина Аманда Анка.

Звичайно ж, там був і відомий телеведучий Джиммі Кіммел, який ховався за спиною своєї дружини Моллі МакНірні.

І не менш відомий ведучий шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon на NBC Джиммі Феллон зі своєю дружиною Ненсі Ювонен.

За столом Крістен Белл був також Джон Мулані й акторка Олівія Манн. А також ведучий Ширі Епплбі та блогер Марк Робер.

Крім уже згаданих знаменитостей, там був ведучий CNN Джейк Таппер і його дружина Дженніфер та відомий ресторатор Девід Чанг із дружиною.

Не виключено, що там були й інші знаменитості, але за столом зібралося понад 20 осіб, тож когось журналісти могли й пропустити.

Нагадаємо, раніше на весіллі принца Хусейна з Йорданії було зроблено унікальну фотографію, для якої зібралися всі запрошені на весілля принца монархи. І вже давно не було такого знімка, де б було зображено стільки королів, принців, принцес і князів.