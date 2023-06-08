Усі королі та королеви, запрошені на весілля принца Хусейна, з'явилися на одному фото
Унікальний знімок було зроблено після офіційного одруження вже під час вечірки.
У Йорданії першого дня літа відбулося весілля кронпринца Хусейна. На урочистість до Аммана з'їхалися королі, принци та принцеси з усього світу. Прибули навіть Кейт Міддлтон із принцом Вільямом і перша леді США, як виявилося, подружжя Байден давно товаришує з батьком нареченого. Саме весілля пройшло з розмахом і фото королівська родина Йорданії публікує досі. Нещодавно вони поділилися унікальним знімком на офіційному Facebook.
Весілля принца Хусейна та Раджви Аль-Саїф складалося з двох етапів. Перше, офіційне одруження, пройшло в саду палацу Захран.
140 гостей спостерігали, як Раджва у чарівній сукні від ліванського дизайнера Елі Сааба виходить заміж за йорданського принца.
На урочистості були присутні гості з усього світу. Були навіть королева Бутану, султан Бахрейну, принцеса Беатріс із чоловіком та Шейха Моза, друга дружина колишнього еміра Катару, одна з найстильніших жінок Сходу.
Після церемонії гості вирушили переодягатися, і готуватись до прийому у тіарах. А принц Хусейн та Раджва вирушили до місця проведення вечірки у супроводі кортежу джипів із кулеметами.
На вечірці виступали танцюристи та співаки, а Раджва та принц Хусейн розрізали шаблею семиярусний торт.
А після вечірки всі запрошені королі та королеви, а також принци та принцеси зібралися, щоб зробити унікальне групове фото.
Мабуть, це єдиний раз, коли така кількість вінценосних персон зібралася разом, щоб сфотографуватися разом.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, хто з королів та королів приїхав до Йорданії на весілля кронпринца Хусейна.