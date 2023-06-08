Усі королі та королеви, запрошені на весілля принца Хусейна, з'явилися на одному фото

Унікальний знімок було зроблено після офіційного одруження вже під час вечірки.

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У Йорданії першого дня літа відбулося весілля кронпринца Хусейна. На урочистість до Аммана з'їхалися королі, принци та принцеси з усього світу. Прибули навіть Кейт Міддлтон із принцом Вільямом і перша леді США, як виявилося, подружжя Байден давно товаришує з батьком нареченого. Саме весілля пройшло з розмахом і фото королівська родина Йорданії публікує досі. Нещодавно вони поділилися унікальним знімком на офіційному Facebook.

Групове фото монархів на весіллі принца Хусейна Фото: Royal Hashemite Court

Весілля принца Хусейна та Раджви Аль-Саїф складалося з двох етапів. Перше, офіційне одруження, пройшло в саду палацу Захран.

140 гостей спостерігали, як Раджва у чарівній сукні від ліванського дизайнера Елі Сааба виходить заміж за йорданського принца.

На урочистості були присутні гості з усього світу. Були навіть королева Бутану, султан Бахрейну, принцеса Беатріс із чоловіком та Шейха Моза, друга дружина колишнього еміра Катару, одна з найстильніших жінок Сходу.

Після церемонії гості вирушили переодягатися, і готуватись до прийому у тіарах. А принц Хусейн та Раджва вирушили до місця проведення вечірки у супроводі кортежу джипів із кулеметами.

На вечірці виступали танцюристи та співаки, а Раджва та принц Хусейн розрізали шаблею семиярусний торт.

Весільний торт принца Хусейна Фото: Getty Images

А після вечірки всі запрошені королі та королеви, а також принци та принцеси зібралися, щоб зробити унікальне групове фото.

Мабуть, це єдиний раз, коли така кількість вінценосних персон зібралася разом, щоб сфотографуватися разом.

Весілля принца Хусейна та Раджви Аль-Саїф

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, хто з королів та королів приїхав до Йорданії на весілля кронпринца Хусейна.