Все короли и королевы, приглашенные на свадьбу принца Хусейна, появились на одном фото

Уникальный снимок был сделан после официального бракосочетания уже во время вечеринки.

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В Иордании в первый день лета состоялась свадьба кронпринца Хусейна. На торжество в Амман съехались короли, принцы и принцессы со всего мира. Прибыли даже Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и первая леди США, как оказалось, чета Байден давно дружит с отцом жениха. Сама свадьба прошла с размахом и фото королевская семья Иордании публикует до сих пор. Так, недавно они поделились уникальным снимком на официальном Facebook.

Групповое фото королей и королев на свадьбе принца Хусейна Фото: Royal Hashemite Court

Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль-Саиф состояла из двух этапов. Первый, официальное бракосочетание, прошло в саду дворца Захран.

140 гостей наблюдали, как Раджва в очаровательном платье от ливанского дизайнера Эли Сааба выходит замуж за иорданского принца.

На торжестве присутствовали гости со всего мира. Были даже королева Бутана, султан Бахрейна, принцесса Беатрис с мужем и Шейха Моза, вторая жена бывшего эмира Катара, одна из самых стильных женщин Востока.

После церемонии гости отправились переодеваться, и готовится к вечеру в тиарах. А принц Хусейн и Раджва отправились к месту проведения вечеринки в сопровождении кортежа джипов с пулеметами.

На вечеринке выступали танцоры и певцы, а Раджва и принц Хусейн разрезали саблей семиярусный торт.

Свадебный торт принца Хусейна Фото: Getty Images

А после вечеринки все приглашенные короли и королевы, а также принцы и принцессы собрались, чтобы сделать уникальное групповое фото.

Пожалуй, это единственный раз, когда такое количество венценосных персон собрались вместе, чтобы сфотографироваться вместе.

Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль-Саиф

Напомним, ранее Фокус писал о том, кто из королей и королев приехал в Иорданию на свадьбу кронпринца Хусейна.