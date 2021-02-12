Скандал с "Баффи": актрисы обвинили режиссера Джосса Уидона в токсичности и жестокости

Оказалось, что на съемках самого популярного молодежного сериала конца 90-х "Баффи — истребительница вампиров" случилось немало скандалов

Режиссера, продюсера и сценариста Джосса Уидона, создавшего такие хиты, как "Баффи — истребительница вампиров", "Светлячок", "Кукольный дом", "Агенты "Щ. И. Т.", а также фильмы "Миссия "Серенити", "Мстители" и "Мстители: Эра Альтрона" обвинили в токсичности и жестокости. Актриса Каризма Карпентер, исполнившая в "Баффи" роль Корделии Чейз, написала в соцсетях, что режиссер оскорблял ее, а когда она забеременела и вовсе уволил. Об этом пишет Daily Mail.

Каризма призналась, что Уидон был с ней очень жесток и вел себя непрофессионально. Он постоянно говорил ей о том, что она "толстая", когда она была беременна, а когда она родила ребенка и попробовала договорится о более щадящем графике работы, то Уидон ее уволил.

[ + – ] Каризма Карпентер и Сара Мишель Геллар на съемках "Баффи"

На странице в Instagram актриса написала, что 20 лет держала язык за зубами, но обиды никуда не делись. "Джосс Уидон неоднократно злоупотреблял своей властью, работая вместе на съемках "Баффи — истребительница вампиров" и спин-оффа "Ангела". Он считал это забавным", — отметила Каризма.

Она также заявила, что решилась на откровение после того, как Рэй Фишер рассказал об оскорбительном поведении Уидона на съемках "Лиги справедливости", которые он наблюдал после ухода оригинального режиссера Зака ​​Снайдера.

[ + – ] Джосс Уидон на съемках "Баффи"

Каризму поддержала Сара Мишель Геллар, исполнительница роли Баффи. "Хотя я горжусь тем, что мое имя ассоциируется с Баффи Саммерс, я не хочу, чтобы оно ассоциировалось с именем Джосса Уидона. Я больше сосредоточена на воспитании своей семьи и выживании в пандемии в настоящее время, поэтому я не буду делать никаких дальнейших заявлений в это время. Но я поддерживаю всех выживших после жестокого обращения и горжусь ими за то, что они высказались", — написала актриса.

А Мишель Трахтенберг, сыгравшая младшую сестру Баффи, Дон Саммерс, ответила на пост своим обвинением против Уидона. Ей было 14 лет, когда она начала съемки в сериале и, по ее утверждению, Уидону было запрещено находится с ней в комнате наедине.

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Эмбер Бенсон, исполнившая роль Тары, написала, что на съемках царила "токсичная среда", поощряемая сверху.

А Энтони Хед, сыгравший роль Джайлса, записал видеообращение, в котором рассказал, что он не знал о ситуации на съемочной площадке и из-за этого сейчас чувствует себя опустошенным. Также он жалеет, что молодые коллеги не обратились к нему за помощью, ведь он мог бы им помочь и поддержать.

Сам Джосс Уидон сложившуюся ситуацию никак не комментирует.