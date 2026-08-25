Померла легенда кантрі-музики Доллі Партон (відео)

Легендарна американська кантрі-співачка Доллі Партон померла у віці 80 років.

Вона мирно пішла за обрій 25 серпня у своєму будинку в Нешвіллі, штат Теннессі. Її смерть було підтверджено відео, опублікованим у її акаунтах у соціальних мережах.

"Це відеозвернення — те, про що Доллі просила мене багато років тому, ще до того, як я повністю усвідомив це як майбутню реальність. Будучи її керівником служби безпеки понад два десятиліття — посада, яку до мене обіймав мій батько Ларрі, — я уявляв собі всю важкість цього моменту, але по-справжньому відчув її лише зараз", — каже Брайан Сівер, племінник Партон.

За його словами, робота з тіткою була для нього честю.

"Честь, змішана з абсолютною гордістю та глибоким сумом. Але цей сум лежить на нас, а не на Доллі. Доллі жила у світлі й перебуває в обіймах Ісуса, де її, безсумнівно, зустрінуть Карл, її батьки та незліченна кількість інших людей, які стежили за нею й прагнули зустрічі з нею на небесах".

Відео дня

У своєму останньому інтерв’ю 21 серпня легенда кантрі-музики розповіла журналу People про "деякі проблеми зі здоров’ям", які змусили її скасувати виступ у своєму тематичному парку Dollywood минулого тижня.

Вона казала, що погіршення самопочуття було пов’язане з тим, що вона "не приділяла належної уваги" собі, доглядаючи за своїм покійним чоловіком, Карлом Томасом Діном, який помер у березні 2025 року у віці 82 років.

На прохання Доллі Партон відбудеться невелика приватна церемонія прощання для найближчих родичів. Шанувальникам і друзям артистки з усього світу пропонується вшанувати її пам’ять у соціальних мережах. Замість квітів родина просить зробити пожертви до фонду Dolly Parton’s Imagination Library.

Доллі Партон: ікона музики та рекордсменка

Партон народилася 1946 року в бідності у невеликому будинку в Теннессі, ставши четвертою дитиною у матері, яка до 35 років народила 12 дітей. Її батько працював фермером і будівельником, щоб прогодувати величезну родину.

Одна з її найулюбленіших пісень, "Пальто багатьох кольорів", була про те, як її мати шила одяг у стилі печворк.

Першу справжню гітару їй подарував дядько, коли їй було вісім років, і Доллі пройшла шлях від співу в церкві до виступів на місцевому телебаченні у 10 років та запису своєї першої платівки у 13 років. Того ж року вона виступила у Grand Ole Opry — концертному залі в Нешвілі, який був центром кантрі-музики, — і її виступ представив Джонні Кеш.

"Я завжди вірила, що все буде добре, і мріяла про це ще до вступу до старшої школи. Я завжди хотіла бути зіркою. Це здавалося мені цілком природним", — зізнавалася вона, ставши відомою.

Після закінчення середньої школи у 1964 році вона переїхала до Нешвілла й розпочала свою кар’єру скоріше як авторка пісень, ніж як виконавиця. Наступного року вона підписала контракт із лейблом і спочатку позиціонувалася як поп-співачка, але без успіху. Після того, як їй дозволили перейти до кантрі, вона випустила один хіт за іншим і дебютний альбом Hello, I’m Dolly.

У 1966 році вона вийшла заміж за Карла Діна, який, як уже зазначалося, помер у 2025 році. У 2016 році подружжя поновило свої шлюбні обітниці, відсвяткувавши 50 років спільного життя.

У середині 1970-х Партон розширила свій музичний діапазон, звернувшись до поп-рок-аранжувань у таких піснях, як Light of a Clear Blue Morning 1977 року. Її альбом New Harvest … First Gathering, що вийшов одночасно з Light of a Clear Blue Morning, став її першим альбомом, який потрапив до поп-чартів.

Доллі Партон вирізнялася надзвичайною енергією

Пізніше того ж року наступний альбом Here You Come Again увійшов до Топ-20 і став її першим хітом, який розійшовся мільйонним тиражем, значною мірою завдяки однойменній пісні, яка також принесла Партон першу з її 10 премій "Греммі".

1980 рік став вершиною її успіху. Вона випустила три поспіль кантрі-хіти, які посіли перше місце в чартах, зокрема пісню "З 9 до 5" з однойменного фільму, у якому Партон знялася разом із Джейн Фондою та Лілі Томлін. Фільм приніс їй номінацію на премію "Оскар" за найкращу оригінальну пісню. Пізніше, у 2008 році, Партон написала пісні для сценічної версії мюзиклу "З 9 до 5".

За свою кар’єру Партон випустила 52 альбоми та написала понад три тисячі пісень. Її найвідоміша пісня Jolene має понад 950 мільйонів прослуховувань у стрімінговому сервісі Spotify, вона 25 разів очолювала кантрі-чарт журналу Billboard.

Пісня Jolene вийшла у 1973 році й принесла Доллі величезний успіх

Пісня I Will Always Love You, написана нею для Портера Вагонера на прощання після їхньої творчої співпраці, посіла перше місце в кантрі-чартах у 1974 році, а потім знову стала хітом поп-музики, коли її виконала Вітні Г’юстон для саундтреку до фільму "Охоронець" у 1992 році. Вона досі залишається найпродаванішим синглом усіх часів серед жінок з тиражем у 20 мільйонів примірників.

Доллі Партон співає I Will Always Love You

А ось цю пісню заспівала Вітні Г'юстон

Окрім музики та акторської кар’єри, Партон активно займалася благодійністю. Її тематичний парк Dollywood у Теннессі створив тисячі робочих місць, а благодійний фонд Imagination Library передав дітям у всьому світі понад 200 мільйонів безкоштовних книг для заохочення раннього читання.

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Також ми писали, що Доллі Партон отримала 100 мільйонів доларів від Джеффа Безоса на благодійність.