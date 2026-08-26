Умер звезда фильма "Один дома" Тим Карри: ему было 80 лет (фото)

Британский актёр Тим Карри, покоривший миллионы зрителей своей ролью в фильме "Один дома 2: Заблудившийся в Нью-Йорке" в роли внимательного и подозрительного консьержа отеля "Плаза", ушел из жизни в возрасте 80 лет. Его незабываемое чувство юмора, мимика и харизма сделали этот образ одним из самых ярких комедийных персонажей культовой рождественской комедии.

Актер скончался 25 августа в Лос-Анджелесе, сообщает издание Variety. Помимо знаменитой роли в приключениях Кевина МакКаллистера, он обрел мировую славу благодаря экстравагантному образу доктора Фрэнка-н-Фертера в культовом мюзикле "Шоу ужасов Рокки Хоррора" и пугающему воплощению клоуна Пеннивайза в первой экранизации "Оно" 1990 года.

Актер Тим Карри Фото: из открытых источников

Тим Карри также оставил яркий след в театре, получив несколько номинаций на престижную премию "Тони" за выступления на Бродвее, а его фирменный баритон подарил жизнь многим персонажам в популярных мультфильмах и видеоиграх.

Даже после тяжелого инсульта в 2012 году он продолжал работать и оставался любимцем публики, демонстрируя невероятную стойкость духа. Тим Карри навсегда войдёт в историю кино как мастер эксцентричного артистизма и обладатель уникального таланта.

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Тим Карри перенес инсульт Фото: из открытых источников

Напомним, ранее Фокус писал, что:

30 января в Лос-Анджелесе скончалась легендарная канадско-американская актриса и мать Кевина из фильма "Один дома" — Кэтрин О’Гара.

Маколей Калкин может вернуться к роли Кевина МакКаллистера впервые за 35 лет в новом фильме франшизы "Один дома". 45-летний актёр уже провёл переговоры со студией Disney, предложив собственную оригинальную концепцию продолжения культовой рождественской комедии.

Кроме того, в возрасте 81 года скончалась ирландская актриса Бренда Фрикер, наиболее известная по роли женщины с голубями в фильме "Один дома 2: Заблудился в Нью-Йорке".