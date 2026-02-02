Наследство Кэтрин О'Хары: какое состояние заработала покойная "мама Кевина"

30 января в Лос-Анджелесе скончалась легендарная канадско-американская актриса Кэтрин О'Хара. Поклонники и коллеги по цеху по всему миру выражают соболезнования семье и близким артистки, которая навсегда вошла в историю кино и телевидения. Тем временем в медиа начали активно обсуждать наследство звезды экрана.

Покойная Кэтрин О'Хара получила всемирную известность благодаря роли матери Кевина Макалистера в культовой рождественской комедии "Один дома" (1990). В праздничный сезон фильм до сих пор остается любимой лентой миллионов зрителей, пишет издание Hello!

Смерть Кэтрин О'Хара

Карьера актрисы началась в Торонто (Канада), где она работала с импровизационной труппой Second City. Позже О'Хара стала известной благодаря участию в комедийном шоу SCTV в конце 1970-х и в 1980-х годах, где также занималась сценарной работой.

Кэтрин О'Хара умерла в Лос-Анджелесе Фото: ABC

Среди других знаковых проектов артистки — фильмы Тима Бертона "Битлджус" (1988) и его продолжение в 2024 году, комедии Кристофера Хэста, в частности "Лучшее в шоу". Последние годы карьеры принесли О'Харе новую волну признания благодаря роли эксцентричной Мойры Роуз в сериале "Щитс Крик", за которую она получила премии "Эмми" и "Золотой глобус".

Состояние Кэтрин О'Хары

По оценкам Celebrity Net Worth, состояние 71-летней актрисы на момент смерти составляло около 10 миллионов долларов. Эта сумма включает гонорары за работу в кино и на телевидении, выплаты за повторы и стриминг, а также доходы от озвучивания анимационных проектов.

Кэтрин О'Хара осталась в памяти как выдающаяся комедийная актриса с неповторимым талантом. У нее остался муж Бо Уэлш и двое сыновей.

