Спадок Кетрін О'Гари: які статки заробила покійна "мама Кевіна"

30 січня в Лос-Анджелесі померла легендарна канадсько-американська акторка Кетрін О'Гара. Шанувальники та колеги по цеху по всьому світу висловлюють співчуття родині та близьким артистки, яка назавжди увійшла в історію кіно та телебачення. Тим часом у медіа почали активно обговорювати спадок зірки екрана.

Покійна Кетрін О'Гара здобула всесвітню популярність завдяки ролі матері Кевіна Макалістера у культовій різдвяній комедії "Сам удома" (1990). У святковий сезон фільм досі залишається улюбленою стрічкою мільйонів глядачів, пише видання Hello!

Смерть Кетрін О'Гара

Кар'єра акторки розпочалася у Торонто (Канада), де вона працювала з імпровізаційною трупою Second City. Пізніше О'Гара стала відомою завдяки участі у комедійному шоу SCTV наприкінці 1970-х та у 1980-х роках, де також займалася сценарною роботою.

Кетрін О'Гари померла у Лос-Анджелесі Фото: ABC

Серед інших знакових проєктів артистки — фільми Тіма Бертона "Бітлджус" (1988) і його продовження 2024 року, комедії Крістофера Геста, зокрема "Краще в шоу". Останні роки кар'єри принесли О'Гарі нову хвилю визнання завдяки ролі ексцентричної Мойри Роуз у серіалі "Щитс Крік", за яку вона отримала премії "Еммі" та "Золотий глобус".

Відео дня

Статки Кетрін О'Гари

За оцінками Celebrity Net Worth, статок 71-річної акторки на момент смерті становив близько 10 мільйонів доларів. Ця сума включає гонорари за роботу в кіно та на телебаченні, виплати за повтори та стримінг, а також доходи від озвучування анімаційних проєктів.

Кетрін О'Гара залишилася у пам'яті як видатна комедійна акторка з неповторним талантом. У неї залишився чоловік Бо Велш та двоє синів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про:

Смерть акторки Кетрін О'Гари. Повідомляється, що вона покинула цей світ у своєму будинку після хвороби.

Американського актора Маколея Калкіна помітили в районі Лос-Анджелеса, невдовзі після того, як з'явилися новини про смерть його колеги по фільму "Сам удома" Кетрін О'Гари у віці 71 року.

Раніше також стало відомо, що померла легенда французького кіно Бріжит Бардо. Акторка пішла з життя на 92-му році життя, причина її смерті не була оприлюднена.