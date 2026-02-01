Маколея Калкіна вперше помітили після смерті "мами Кевіна" Кетрін ОʼГари (фото)

Американського актора Маколея Калкіна помітили в районі Лос-Анджелеса, невдовзі після того, як з'явилися новини про смерть його колеги по фільму "Сам удома" Кетрін О'Гари у віці 71 року.

45-річний актор, який напередодні віддав шану О'Гарі в Instagram, виглядав пригніченим, виходячи на вулицю сам. Про це пише Daily Mail.

Під чорним спортивним піджаком він був одягнений помаранчевий светр, чорні штани та лофери.

О'Гара, яка померла у своєму будинку в Лос-Анджелесі "після короткочасної хвороби", зіграла відому роль матері Калкіна в перших двох фільмах "Сам удома".

Маколей Калкін Фото: Backgrid

На тлі смерті акторки Маколей Калкін опублікував в Instagram їхні спільні фотографії, включаючи кадр з фільму та новіше фото, зроблене на Голлівудській алеї слави. Він написав: "Мамо. Я думав, у нас є час. Я хотів більшого. Я хотів сидіти поруч з тобою на стільці. Я тебе почув, але мені було ще так багато чого сказати. Я тебе люблю".

Кетрін ОʼГара та Маколей Калкін Фото: Shutterstock

Померла Кетрін ОʼГара

Наприкінці січня раптово пішла з життя Кетрін ОʼГара, у першу чергу відома глядачеві за роллю мами Кевіна в "Сам удома".

Акторку терміново доставили до найближчої лікарні та госпіталізували у важкому стані, повідомили ЗМІ в Департаменті пожежної охорони Лос-Анджелеса. За кілька годин знаменитість померла у лікарні, а причина смерті поки не розголошується.

Голлівудська кар'єра О'Гари тривала п'ятдесят років. Після культової ролі матері Кевіна МакКалістера у двох частинах фільму "Сам удома", акторка здобула нову хвилю популярності, коли зіграла багату домогосподарку Мойру Роуз у 80 епізодах серіалу "Шиттс Крік". Вона також знімалася у фільмі Тіма Бертона "Бітлджюс".

