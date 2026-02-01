Маколея Калкина впервые заметили после смерти "мамы Кевина" Кэтрин О'Хары (фото)

Американского актера Маколея Калкина заметили в районе Лос-Анджелеса, вскоре после того, как появились новости о смерти его коллеги по фильму "Один дома" Кэтрин ОʼХары в возрасте 71 года.

45-летний актер, который накануне отдал дань уважения О'Хары в Instagram, выглядел подавленным, выходя на улицу сам. Об этом пишет Daily Mail.

Под черным спортивным пиджаком он был одет в оранжевый свитер, черные брюки и лоферы.

О'Хара, которая умерла в своем доме в Лос-Анджелесе "после кратковременной болезни", сыграла известную роль матери Калкина в первых двух фильмах "Один дома".

Маколей Калкин Фото: Backgrid

На фоне смерти актрисы Маколей Калкин опубликовал в Instagram их совместные фотографии, включая кадр из фильма и более новое фото, сделанное на Голливудской аллее славы. Он написал: "Мама. Я думал, у нас есть время. Я хотел большего. Я хотел сидеть рядом с тобой на стуле. Я тебя услышал, но мне было еще так много чего сказать. Я люблю тебя".

Кэтрин О'Хара и Маколей Калкин Фото: Shutterstock

Умерла Кэтрин О'Хара

В конце января внезапно ушла из жизни Кэтрин О'Хара, в первую очередь известная зрителю по роли мамы Кевина в "Один дома".

Актрису срочно доставили в ближайшую больницу и госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили СМИ в Департаменте пожарной охраны Лос-Анджелеса. Через несколько часов знаменитость умерла в больнице, а причина смерти пока не разглашается.

Голливудская карьера О'Хары длилась пятьдесят лет. После культовой роли матери Кевина МакКалистера в двух частях фильма "Один дома", актриса получила новую волну популярности, когда сыграла богатую домохозяйку Мойру Роуз в 80 эпизодах сериала "Шиттс Крик". Она также снималась в фильме Тима Бертона "Битлджюс".

По предварительной информации, О'Харе стало плохо около 04:48 по местному времени в своем доме в Калифорнии, после чего была вызвана скорая помощь.

