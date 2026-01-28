Умерла народная артистка Украины Тамара Плашенко: названа причина смерти (фото)

Актриса "Театра на Подоле" и народная артистка Украины Тамара Плашенко умерла в возрасте 70 лет от тяжелой болезни. Актриса ушла из жизни из-за онкологии 28 января.

Об этом сообщил в Facebook сын звезды сцены Владимир Крыжановский. Состояние здоровья артистки ухудшилось два года назад, когда из жизни ушел ее муж, актер Александр Крыжановский.

Тамара Плашенко умерла: что известно

Меньше года назад она начала жаловаться на бельмо в левом глазу, после чего у актрисы диагностировали рак мозга. Опухоль прогрессировала и оказалась неоперабельной из-за местоположения.

"Сегодня мама ушла за горизонт. После того, как отец внезапно умер два года назад, она словно потеряла желание жить, и ни я, ни друзья, ни работа, ни что-то другое так и не смогли заменить его для нее. Я не знаю, как она (или они вместе) наколдовала этот рак мозга, но из всех возможных вариантов получила самый сложный: неоперабельный из-за местоположения, очень быстрый и агрессивный, неизлечимый за любые деньги", — написал Владимир.

Мужчина отметил, что они попробовали все возможные методы лечения, но состояние его мамы ухудшалось с каждым днем.

Тамара Плашенко с сыном Фото: Facebook

В мае 2025 года у знаменитости начали отказывать ноги, а в середине лета начал затуманиваться разум. Впоследствии она перестала говорить, дышала через кислородный концентратор, принимала пищу через зонд, не открывала глаза.

"Сегодня она ушла, и теперь они с отцом снова вместе. Когда-нибудь еще увидимся, мам. Люблю тебя", — написал сын актрисы.

О месте прощания Владимир пообещал сообщить позже.

Тамара Плашенко Фото: Facebook

Кто такая Тамара Плашенко

Актриса родилась 29 декабря 1955 года во Львове. С 1987-го работала в Киевском академическом драматическом театре на Подоле.

В 1998 году она получила звание заслуженной артистки Украины. А в 2025 театр сообщил о повышении Плашенко до народной.

"Госпожа Тамара является ведущей актрисой Театра на Подоле с самого основания и вместе с командой активно гастролировала по всему миру! Польша, Италия, Швейцария, Кипр, выступала на одном из крупнейших художественных фестивалей в мире "Edinburgh Fringe Festival" и вместе с проектом "Колокола Чернобыля" побывала на Биеннале в Стокгольме", — говорилось в сообщении коллег артистки за ноябрь.

Также Плашенко играла в кино.

